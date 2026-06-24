Tim MotoGP Menandatangani Kontrak Lima Tahun untuk 2027-2031

Masa depan seluruh tim MotoGP dipastikan dengan kontrak baru berdurasi lima tahun.

MotoGP grid, 2026 Hungarian GP, Balaton Park.
MotoGP grid, 2026 Hungarian GP, Balaton Park.
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Grid MotoGP akan tetap sama setelah kesebelas tim menandatangani perjanjian baru berdurasi lima tahun mulai 2027-2031 dengan kejuaraan.

Perjanjian baru ini datang hanya beberapa hari setelah Ducati, Aprilia, KTM, Honda, dan Yamaha semuanya berjanji untuk tetap setia pada olahraga ini dengan perjanjian komersial baru.

Proses perampungan kesepakatan antara MotoGP dan pabrikan memakan lebih lama dari yang diperkirakan, yang pada gilirannya membuat pasar pembalap berjalan lambat. Keadaan tampaknya akan berubah setelah Ducati mengonfirmasi perpanjangan kontrak Marc Marquez pada hari Senin.

Marc Marquez, 2026 Czech MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Czech MotoGP.
© Gold and Goose

Kontrak baru antara MotoGP Sports Entertainment Group dan kesebelas tim telah diumumkan menyusul perubahan peraturan baru-baru ini, yang mencakup larangan penggunaan perangkat holeshot.

Carmelo Ezpeleta, CEO MotoGP Group, mengatakan hal berikut tentang kesepakatan baru dengan 11 tim tersebut: "Penandatanganan kontrak dengan tim menandai momen penting bagi MotoGP, menetapkan kerangka kerja yang akan memandu kejuaraan setidaknya hingga tahun 2031.

“Bersama dengan para pabrikan, FIM, dan pemangku kepentingan di seluruh paddock, kami telah membangun fondasi yang kuat untuk era selanjutnya dari olahraga ini.

“Kesepakatan ini memberikan stabilitas yang lebih besar bagi tim sekaligus memperkuat peran sentral mereka dalam kejuaraan.

“Kami bangga memiliki 11 Tim, masing-masing dengan identitas dan kontribusi yang berbeda untuk MotoGP. Dikombinasikan dengan peningkatan komitmen promosi, ini akan membawa penggemar lebih dekat dengan aksi dan memperkuat daya tarik global olahraga ini.

“Saya ingin berterima kasih kepada Tim atas kolaborasi dan pendekatan konstruktif mereka selama proses ini.

“Kami memiliki ambisi yang jelas: untuk menghadirkan balapan terbaik dan teraman di dunia, mengembangkan audiens global kami, dan menciptakan nilai yang lebih besar bagi penggemar, mitra, dan pemangku kepentingan.”

Sebelas tim tersebut adalah Aprilia Racing, BK8 Gresini Racing MotoGP, Ducati Lenovo Team, Honda HRC Castrol, LCR Honda, Monster Energy Yamaha MotoGP, Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Prima Pramac Yamaha MotoGP, Red Bull KTM Factory Racing, Red Bull KTM Tech3, dan Superfile Trackhouse MotoGP Team.

Riders, 2026 Brno MotoGP.
Riders, 2026 Brno MotoGP.
© Gold and Goose

Lucio Cecchinello, Presiden IRTA, dan bos tim LCR Honda, menambahkan: "Saya sangat senang untuk mengkonfirmasi bahwa semua tim MotoGP telah mencapai kesepakatan dengan MotoGP Group untuk periode 2027–2031, sekaligus meletakkan dasar untuk perpanjangan di masa mendatang setelah periode tersebut.

"Kesepakatan ini merupakan langkah maju yang sangat penting, memberikan semua Tim stabilitas, kepercayaan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk terus berinvestasi dalam Kejuaraan melalui proyek olahraga jangka panjang dan berkualitas tinggi.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada MotoGP Group, Carmelo Ezpeleta, Carlos Ezpeleta, dan semua Tim atas semangat konstruktif yang ditunjukkan selama diskusi.

“Proses ini membutuhkan waktu, perhatian, dan tanggung jawab dari semua pihak, tetapi tanpa ragu hasil akhirnya sangat positif untuk masa depan olahraga kita dan untuk hiburan kelas dunia yang terus diberikan MotoGP.”

Ke-11 tim kini akan menjadi bagian dari perubahan regulasi yang mencakup mesin 850cc yang menggantikan mesin 1.000cc saat ini.

Tim MotoGP Menandatangani Kontrak Lima Tahun untuk 2027-2031
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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