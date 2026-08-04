Tiga Pembalap yang Diprediksi sebagai Favorit Gelar MotoGP 2026

Aleix Espargaro telah menyebutkan tiga pembalap yang menurutnya akan memperebutkan gelar MotoGP 2026 di paruh kedua musim ini.

Jorge Martin leads Ai Ogura, 2026 MotoGP German Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Jorge Martin leads Ai Ogura, 2026 MotoGP German Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Aleix Espargaro telah memilih tiga nama yang menurutnya dapat "benar-benar bertarung" untuk gelar MotoGP 2026 di paruh kedua musim.

Aprilia mendominasi paruh pertama tahun ini, dengan kemenangan di empat dari lima balapan pertama, tetapi Marco Bezzecchi mengalami penurunan dramatis dengan tidak meraih satupun poin di hari Minggu sejak kemenangannya Mugello. 

Sementara itu, Marc Marquez telah memenangkan tiga dari empat Grand Prix terakhir dan memangkas defisitnya ke puncak klasemen dari 100 poin lebih di Mugello menjadi hanya 20 poin, yang kini dikuasai oleh rekan satu tim Bezzecchi, Jorge Martin, menuju putaran Silverstone akhir pekan ini.

Pembalap tes HRC dan mantan pembalap Aprilia, Aleix Espargaro, memprediksi Marquez adalah salah satu protagonis gelar MotoGP 2026, bersama Martin.

Aleix Espargaro, 2026 Catalan MotoGP.
Aleix Espargaro, 2026 Catalan MotoGP.
© Gold and Goose

“Meskipun Grand Prix Belanda berjalan buruk, dia [Marc Marquez] masih sangat dekat dengan posisi terdepan,” kata Espargaro, berbicara kepada surat kabar online Spanyol Libertad Digital dalam sebuah acara balap sepeda jelang Grand Prix Jerman, yang dimenangkan Marquez dan Martin finis di posisi kelima.

“Bagi saya, saingan berat Jorge Martín untuk kejuaraan dunia masih Marc Márquez.”

Espargaro juga menyebutkan nama ketiga, dan pembalap Aprilia lainnya, yang menurutnya dapat menantang tahun ini.

Menariknya, ia tidak menyebut Bezzecchi, melainkan bintang Trackhouse Aprilia, Ai Ougra, yang baru saja meraih kemenangan MotoGP pertamanya di Assen.

“Jika saya harus menambahkan nama ketiga, itu adalah Ogura,” kata Espargaro, merujuk pada pembalap Ogura yang juga finis kedua di belakang Marquez di Brno dan Sachsenring. “Saya rasa merekalah yang benar-benar bisa berjuang memperebutkan gelar juara.”

Ogura, 2026 Assen MotoGP.
Ogura, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

Espargaro sendiri mengalami tahun yang rumit setelah mengalami cedera patah tulang belakang saat uji coba privat di Sepang pada bulan April. Namun, pemenang MotoGP tiga kali ini sangat ingin kembali mengendarai motor.

“Saya sedang memulihkan diri dari cedera,” katanya. “Saya benar-benar ingin menjalani operasi lagi untuk mengangkat besi dan pelat dan bisa kembali mengendarai motor sesegera mungkin.”

Tags:

Aleix Espargaro
Honda HRC (MotoGP)
Jorge Martin
Aprilia Racing
Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
Ai Ogura
Trackhouse MotoGP Team
Tiga Pembalap yang Diprediksi sebagai Favorit Gelar MotoGP 2026
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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