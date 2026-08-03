Martin Yakin Aprilia akan Tetap Membantunya dalam Pertarungan Gelar

Jorge Martin yakin Aprilia akan mengerahkan segala upaya untuk membantunya meraih gelar MotoGP 2026, meskipun akan meninggalkan merek tersebut pada akhir tahun.

Juara dunia 2024 ini memimpin klasemen di pertengahan musim, setelah meraih kemenangan pertama bersama Aprilia di Grand Prix Prancis.

Tapi, Jorge Martin akan kembali menghadapi pertarungan gelar setelah memastikan kepindahannya ke pabrikan rival pada tahun 2027.

Jorge Martin, Ai Ogura, 2026 Sachsenring MotoGP. © Gold and Goose

Sebelumnya terjadi pada tahun 2024, ketika ia memenangkan gelar juara untuk Ducati setelah Pramac bergabung dengan Aprilia pada musim panas.

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Untuk kali ini, ia akan meninggalkan Aprilia untuk bergabung dengan Yamaha, tetapi saat ini sedang terlibat dalam perebutan gelar juara yang juga melibatkan rekan setimnya, Marco Bezzecchi, dan Ai Ogura dari Trackhouse.

“Saya butuh konsistensi…”

Dengan bertahannya Bezzecchi pada tahun 2026, muncul pertanyaan bagaimana Aprilia menangani pertarungan gelar yang ketat antara kedua pembalap pabrikannya.

Namun, berbicara dengan Motosprint, Martin yakin dengan dukungan yang didapatnya dari Aprilia.

“Jika saya bisa memperjuangkan gelar hingga akhir, itu akan menjadi sebuah keuntungan, namun saya harus mencapainya, dan untuk itu saya memerlukan konsistensi,” kata Martin.

“Setiap rival berbeda, dan Marco terbukti berada pada level yang sangat tinggi, dan ada juga [Marc] Marquez.

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“Saya rasa tujuan [CEO Aprilia Massimo] Rivola adalah menempatkan saya pada posisi untuk menang.

“Pada akhirnya, saya memikirkan diri sendiri, dan saya percaya dia akan melakukan segala yang dia bisa untuk membiarkan saya menang, jadi saya tenang.

“Kerja keras di Noale dan di lintasan sangat luar biasa, dan berada dalam persaingan dengan Ducati sangat menarik, tetapi kita harus terus berjuang.”

Jorge Martin, Aprilia Racing, 2026 German MotoGP © Gold and Goose

Selama tahun 2024, saat Martin meraih gelar juara, Ducati memastikan persaingan yang adil antara Martin dan Francesco Bagnaia sepanjang musim.

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Itu termasuk akses data dari setiap pembalap Ducati yang tetap terbuka, serta keutusan untuk tidak memperkenalkan sasis baru karena tidak bisa memberi Bagnaia dan Martin dua hal serupa

Martin akhirnya memenangkan gelar tahun itu hanya dengan selisih 10 poin atas Bagnaia, meskipun hanya mencetak tiga kemenangan Grand Prix dibanding 11 kemenangan yang diraih rivalnya.

Menjelang Grand Prix Inggris, trio pembalap Aprilia, Martin, Ogura, dan Bezzecchi, hanya terpaut 22 poin.