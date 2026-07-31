MotoGP Thailand akan Kembali Jadi Pembuka di Musim 2027

Grand Prix Thailand akan membuka era baru MotoGP di musim 2027.

Grid, 2026 Thai MotoGP.
Grid, 2026 Thai MotoGP.
© Gold and Goose

Untuk tahun ketiga beruntun, Grand Prix Thailand akan membuka musim MotoGP pada tahun 2027, demikian konfirmasi dari pihak kejuaraan.

MotoGP mengumumkan posisi Grand Prix Thailand 2027 di urutan terdepan kalender tahun depan dalam siaran pers yang dikeluarkan Jumat (31/7) hari ini.

MotoGP pertama kali mengunjungi Sirkuit Internasional Buriram pada tahun 2018, dan telah berada di sana setiap tahun sejak itu kecuali musim 2020 dan 2021 yang terdampak Covid-19.

Buriram pertama kali menjadi tuan rumah putaran pembuka pada tahun 2025 dan mempertahankan posisi tersebut tahun ini ketika 228.000 orang, menurut MotoGP, hadir selama akhir pekan yang menyaksikan Pedro Acosta memenangkan Sprint dan Marco Bezzecchi menang di Grand Prix.

Muncul spekulasi bahwa Buriram akan hilang dari kalender MotoGP karena pemerintah Thailand dilaporkan tertarik untuk menggelar Formula 1, tetapi konfirmasi posisinya di kalender 2027 setidaknya meredam rumor tersebut untuk sementara waktu.

Yang terpenting, putaran Thailand ini juga akan membuka era baru MotoGP dengan motor 850cc yang dan ban Pirelli.

“Menjadi tuan rumah pembukaan musim MotoGP untuk tahun ketiga berturut-turut merupakan bukti kemitraan luar biasa yang telah kami bangun di Thailand dan semangat luar biasa dari para penggemar,” kata CEO MotoGP Group, Carmelo Ezpeleta.

“Buriram secara konsisten menghadirkan salah satu acara terbaik dalam kalender kami, menjadikannya tempat yang sempurna untuk meluncurkan era teknologi baru MotoGP.

“Balapan pertama di bawah regulasi 2027 akan menandai awal babak baru yang menarik bagi olahraga kami, dan kami senang memulai perjalanan itu di Thailand.”

Pengumuman Grand Prix Thailand untuk musim depan adalah bagian pertama dari kalender 2027 yang telah dikonfirmasi.

Sementara itu, masih ada pertanyaan besar terkait kalender 2026 yang terpengaruh oleh konflik yang berlangsung di Timur Tengah antara AS dan Israel, yang membuat Grand Prix Qatar yang semula dijadwalkan bulan April dimundurkan ke bulan November.

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Sirkuit Internasional Buriram
MotoGP
MotoGP Thailand akan Kembali Jadi Pembuka di Musim 2027
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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