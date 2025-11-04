Thailand 'Rampungkan Negosiasi' untuk Tetap Menggelar MotoGP

Pembalap MotoGP Thailand, Somkiat Chantra, mungkin akan pindah ke WorldSBK untuk musim 2026, tetapi negara tersebut dikabarkan telah mengunci kontrak baru berdurasi lima tahun untuk tetap menggelar MotoGP Thailand di Buriram.

Dilaporkan oleh The Nation, kontrak baru untuk MotoGP - yang berlaku dari tahun 2027 sampai 2031 - akan segera diajukan kepada kabinet Thailand untuk disetujui.

Gubernur Otoritas Olahraga Thailand (SAT) Kongsak Yodmani mengatakan bahwa kesepakatan baru tersebut mencakup 'sedikit kenaikan' dalam biaya hosting, tetapi 'menekankan bahwa tarif Thailand tetap kompetitif dibandingkan dengan negara tuan rumah lainnya'.

Spekulasi sebelumnya menunjukkan bahwa putaran MotoGP Buriram terancam karena ambisi Thailand menggelar F1.

Setelah awalnya menjadi tuan rumah WorldSBK, Chang International Circuit di Buriram menyelenggarakan MotoGP Thailand pertama pada tahun 2018.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Selain pembatalan akibat Covid pada tahun 2020-2021, trek tersebut tetap berada di kalender Grand Prix sejak saat itu, kini memegang status yang didambakan sebagai pembuka musim untuk tahun 2025 dan 2026.

Acara tahun ini menarik 224.634 penonton di akhir pekan, termasuk 99.778 pada hari Minggu.

Buriram akan menjadi tuan rumah tes pramusim MotoGP 2026 terakhir pada tanggal 21-22 Februari, akhir pekan yang sama dengan debut Chantra dengan Honda WorldSBK di Phillip Island.

Marc Marquez kemudian akan memulai upaya mempertahankan gelarnya di putaran pembuka musim dari 27 Februari hingga 1 Maret.

Jika kesepakatan baru Thailand terkonfirmasi, sirkuit tersebut dapat menjadi tuan rumah Grand Prix 850cc pertama, pada awal musim 2027.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT