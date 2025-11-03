Gresini "Tidak Punya Plan B" saat Merekrut Marc Marquez di 2024

Bos Gresini mengenang tahunnya saat juara dunia MotoGP tujuh kali Marc Marquez bergabung dengan timnya.

Marc Marquez, Gresini Ducati, 2024 Solidarity MotoGP
Marc Marquez, Gresini Ducati, 2024 Solidarity MotoGP
Team Manager Gresini MotoGP, Michele Masini, mengakui bahwa timnya "tidak punya rencana cadangan" untuk tahun 2024 saat melirik Marc Marquez untuk kemungkinan pindah ke tim satelit Ducati.

Pada awal musim gugur 2023, rumor mulai beredar tentang perpisahan yang mengejutkan antara Marquez dan Honda, setahun sebelum berakhirnya kontrak pabrikannya dengan merek Jepang tersebut.

Setelah pulih sepenuhnya dari cedera lengan serius pada tahun 2020, Marquez kesulitan menemukan performa terbaiknya dengan paket Honda yang kurang memuaskan dan kurang terkesan dengan prototipe 2024 yang ia uji di Misano pada bulan September 2023.

Saat itu, ia dikaitkan dengan kepindahan mengejutkan ke skuad Gresini Ducati dengan motor berusia satu tahun untuk tahun 2024 - sebuah kepindahan yang dikonfirmasi beberapa minggu kemudian.

Marquez memenangkan tiga grand prix bersama Gresini pada tahun 2024, finis ketiga di klasemen, dan mendapatkan promosi ke tim pabrikan Ducati untuk tahun 2025, di mana ia mendominasi musim ini untuk meraih gelar MotoGP ketujuhnya.

Marquez “tidak memiliki tuntutan dan sangat pendiam”

Dalam wawancara dengan media Spanyol AS, Michele Masini mengenang bahwa Gresini tidak punya rencana alternatif ketika jelas ada peluang untuk mengamankan Marquez untuk tahun 2024.

“Ketika kami mulai membicarakannya, sepertinya ada peluang, tetapi kami tahu bahwa kami harus berurusan dengan Honda terlebih dahulu,” ujarnya.

“Risikonya tinggi bagi kami, tetapi kami tidak pernah benar-benar mempertimbangkan rencana B. Pada akhirnya, semua pihak sejalan, sehingga proyek ini dapat dimulai.

“Dia mendengarkan semua orang, tidak menuntut, dan sangat pendiam. Hal ini memungkinkan terciptanya tim yang sangat kompak.

“Hal ini membuatnya tersenyum kembali, dan seperti yang selalu kami katakan, pebalap yang tersenyum juga cepat.”

, Fermin Aldeguer

Meskipun Marc Marquez hengkang ke tim pabrikan Ducati untuk tahun 2025, skuad Gresini menikmati musim terbaiknya bersama tim Italia tersebut.

Alex Marquez telah mengamankan posisi runner-up di klasemen, melengkapi rekor bersejarah Marquez 1-2 di klasemen, setelah memenangkan tiga Grand Prix saat musim 2025 menyisakan dua putaran tersisa.

Rekan setimnya, Fermin Aldeguer, juga merupakan pemenang balapan, setelah mendominasi Grand Prix Indonesia untuk kemenangan perdananya.

Gresini juga telah meraih penghargaan rookie of the year, penghargaan pembalap independen terbaik bersama Alex Marquez, dan penghargaan tim independen terbaik.

Dengan dua putaran tersisa, Gresini telah meraih empat kemenangan grand prix, satu kemenangan sprint, dan total 25 podium.

