Alex Rins: Yamaha Lebih Kesulitan dari Rival dalam Kondisi Panas

Setelah meraih hasil terbaiknya musim ini dengan finis P7 di Australia, Alex Rins terpaksa menyelamatkan beberapa poin dari akhir pekan MotoGP Malaysia yang panas dan licin.

Pembalap Monster Yamaha itu lolos kualifikasi dua posisi lebih tinggi daripada di Phillip Island, yaitu di posisi kesepuluh, tetapi sempat turun hingga ke posisi ke-16 karena ban belakangnya aus di lap-lap awal.

Kesabarannya akhirnya membuahkan hasil, finis di posisi ke-13 saat bendera finis dikibarkan setelah beberapa pembalap di depannya tersingkir.

“Kami telah kesulitan sejak FP1 akhir pekan ini, dan sepertinya ketika tingkat grip rendah dan suhu tinggi, dampaknya lebih terasa pada kami daripada yang lain. Jadi, kami memperkirakan balapan yang sangat sulit,” kata Rins.

“Awalnya, saya bisa saja melaju lebih cepat. Masalahnya, saya memikirkan akhir balapan.

“Mungkin balapan yang mulus di tujuh lap pertama, kehilangan posisi, memungkinkan saya bertahan di P13 di lap-lap terakhir. Akhir pekan yang sulit, tetapi kami harus terus melaju.”

Lap times: Malaysian MotoGP podium, plus Yamaha riders

Rins termasuk di antara segelintir pembalap yang memasang ban depan Medium, alih-alih Soft, tetapi ia menegaskan itu bukan akar masalahnya.

"Ini bukan pertama kalinya kami kesulitan saat grip rendah dan suhu lebih tinggi daripada di trek lain. Jadi, dalam kasus ini, saya rasa masalahnya bukan pada ban," ujarnya.

Jack Miller dari Pramac Yamaha finis tepat di belakang Rins di posisi ke-14, sementara rekan setimnya, Fabio Quartararo, meraih posisi kelima yang lebih baik dari perkiraan dari posisi keempat di grid.

