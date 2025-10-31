Luca Marini Sarankan Perubahan Format Kualifikasi MotoGP

Luca Marini yakin MotoGP harus mempertimbangkan untuk merevisi format kualifikasinya saat ini, mengklaim sistem yang ada memberikan "rintangan besar" bagi pembalap yang gagal mencapai Q2.

Sebagian besar tempat untuk perebutan pole position Q2 ditentukan dengan finis di posisi sepuluh besar pada sesi latihan Jumat sore.

Pembalap yang tersisa kemudian akan berkompetisi di Kualifikasi 1 pada Sabtu pagi untuk memperebutkan dua slot transfer Q2 terakhir.

Mereka yang gagal memulai dari posisi ke-13 atau lebih rendah (dalam urutan Q1) dengan grid yang sama yang digunakan untuk Sprint dan Grand Prix, yang secara efektif menghukum kualifikasi yang buruk dua kali.

“Dengan level [MotoGP] saat ini, tidak lolos ke Q2 merupakan rintangan besar,” ujar Marini kepada GPone.com. “Akan lebih baik untuk mencoba menegosiasikan ulang format dengan semua tim dan pembalap.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Jika Anda dirugikan oleh kecelakaan atau bendera kuning [membatalkan lap terbaik Anda], sungguh disayangkan jika Anda menyia-nyiakan seluruh akhir pekan.

“Sekarang ada dua start, dan kualifikasi menjadi lebih penting.”

Usulan modifikasi Marini cukup sederhana: Tambah jumlah pembalap yang lolos dari Q1 ke Q2, seperti halnya Moto2 dan Moto3, di mana empat pembalap lolos.

“Akan lebih baik juga jika jumlah pembalap yang lolos dari Q1 ke Q2 lebih banyak, jadi jika seseorang berada di Q1 tetapi memiliki kecepatan untuk memenangkan balapan, mereka bisa memiliki lebih banyak peluang,” ujarnya.

Kelas yang lebih kecil juga memungkinkan 14 pembalap untuk mendapatkan akses langsung ke Kualifikasi 2 pada Jumat sore, yang berarti total 18 pembalap akan memperebutkan posisi terdepan, bukan 12 seperti di MotoGP.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Namun, begitulah keadaannya sekarang dan kami perlu meningkatkan kemampuan untuk bersaing sejak [Jumat],” lanjut Marini.

“Masalahnya adalah memulai dari posisi ke-13 [posisi Marini di Sepang] membutuhkan keajaiban di tikungan pertama.”

Beberapa comeback terbesar musim ini dilakukan oleh pembalap yang berada di sekitar Q2, kemenangan Marco Bezzecchi dari P10 di Silverstone, Pecco Bagnaia yang finis kedua dari P11 di Qatar, P2 milik Fabio di Giannantonio dari P10 di Phillip Island, dan podium Sprint Race Enea Bastianini dari posisi start ke-11 di Brno.

Sementara itu, Marini, yang saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam klasemen BMW Best Qualifier Award, tidak menyebut kualifikasi sebagai kelemahan nyata RC213V.

Namun ia mengakui rival Honda dapat memanfaatkan ban belakang dengan lebih baik dalam satu putaran.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Pebalap lain dapat memanfaatkan potensi ban belakang lebih baik untuk putaran pertama. Mereka memiliki cengkeraman yang lebih baik.

“Ini adalah sesuatu yang perlu kami pahami, karena Yamaha, yang selalu lebih lambat dari kami [dalam balapan], juga mampu menemukan potensi yang baik di kualifikasi. Dan KTM yang terkadang kesulitan di balapan, tetapi di kualifikasi sungguh luar biasa... Ducati dan Aprilia adalah motor yang lebih seimbang.

“Kami hanya perlu meningkatkan time attack agar semua pembalap Honda bisa start lebih di depan dan kemudian kami bisa bersaing memperebutkan podium.”

Marini mengalami kecelakaan saat mencoba menyalip Pol Espargaro untuk posisi kedelapan di Sprint Malaysia, tetapi berhasil bangkit dan finis di posisi kedelapan di Grand Prix hari Minggu.