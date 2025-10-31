RESMI: Bulega Gantikan Marc Marquez untuk Sisa Musim 2025

Bintang WorldSBK Nicolo Bulega diumumkan sebagai pengganti Marc Marquez di Portimao dan Valencia.

Nicolo Bulega tests Ducati Desmosedici at Jerez
Nicolo Bulega tests Ducati Desmosedici at Jerez

Ducati telah secara resmi mengkonfirmasi bahwa runner-up WorldSBK 2025 Nicolo Bulega akan melakukan debut MotoGP-nya di dua putaran terakhir musim ini di Portimao dan Valencia.

Bulega mengambil alih dari pembalap uji coba Ducati Michele Pirro sebagai pengganti juara dunia baru Marc Marquez yang cedera di tim pabrikan, bersama Francesco Bagnaia.

Keputusan itu diambil setelah Bulega menguji Desmosedici secara pribadi di Jerez minggu ini.

"Itu akan jadi perjudian besar"

"Saya sangat senang bisa mengakhiri musim seperti ini dengan kejutan di menit-menit terakhir," kata Bulega. "Membuat debut MotoGP adalah impian setiap anak yang bercita-cita untuk menjadi seorang pembalap.

“Ditambah lagi, bisa mengendarai sepeda Juara Dunia untuk dua balapan terakhir tahun 2025 membuat segalanya menjadi lebih menarik.

"Ini akan menjadi pertaruhan besar; Saya tidak punya harapan. Saya akan mengambil pengalaman ini dengan tenang, terutama karena, sejauh ini, saya hanya bisa menguji Desmosedici GP di Jerez.

"Yang mengatakan, saya tentu saja termotivasi untuk melakukannya dengan baik dan memberikan segalanya.

"Terima kasih kepada Ducati dan Ducati Corse atas kepercayaan mereka, kepada Claudio, Gigi, Mauro, Davide, Stefano, dan Serafino karena membuat saya merasakan dukungan penuh mereka dan kepada Tim Aruba.it Racing, dengan siapa kami menyelesaikan musim sebagai protagonis".

Nicolo Bulega tests Ducati Desmosedici at Jerez
Nicolo Bulega tests Ducati Desmosedici at Jerez

"Kami percaya padanya, dan dia membalas kami"

 

Diorbitkan oleh Akademi VR46, Bulega menghabiskan enam musim di kelas Grand Prix Moto3 dan Moto2 sebelum beralih ke World Supersport, di mana dia memenangkan mahkota 2023 untuk Ducati.

Pembalap Italia itu kemudian memenangkan debut balapan WorldSBK-nya di awal tahun 2024, dan telah menyelesaikan gelar runner-up untuk BMW Toprak Razgatlioglu selama dua tahun terakhir.

Razgatlioglu pindah ke MotoGP dengan Pramac Yamaha musim depan, ketika Bulega akan mengambil tugas pengembangan Desmosedici di samping komitmen WorldSBK-nya.

"Nicolò telah menjadi bagian dari keluarga Ducati Corse sejak 2022, ketika kami ingin dia mengendarai motor Supersport," kata manajer umum Ducati Corse Gigi Dall'Igna.

"Kami percaya padanya, dan dia membalas kami dengan dua musim sebagai protagonis mutlak di Superbike, di mana dia mendekati gelar dan menjadi titik referensi kami sebagai pembalap.

"Selain itu, untuk tahun depan kami mengumumkan komitmennya, bersama dengan Michele Pirro, dalam mengembangkan Desmosedici GP dengan ban [Pirelli] baru, dan kesempatan untuk balapan di dua GP terakhir adalah cara terbaik untuk mulai bekerja dalam peran baru ini sebagai pembalap uji coba.

"Ini pasti akan menuntut, tetapi saya harap dia akan dapat menikmati pengalaman ini: untuk seorang pembalap muda, membuat debut di kategori teratas olahraga kami adalah kepuasan yang luar biasa".

Marquez, yang menderita cedera bahu kanan ketika dari insiden dengan Marco Bezzecchi di Mandalika, kemungkinan baru akan kembali menunggangi motor MotoGP pada tes Sepang Februari 2026.

RESMI: Bulega Gantikan Marc Marquez untuk Sisa Musim 2025
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Yamaha V4 ‘Tidak Kerahkan Tenaga Penuh’ untuk GP Valencia
1h ago
Augusto Fernandez, 2025 Malaysian MotoGP
MotoGP News
RESMI: Bulega Gantikan Marc Marquez untuk Sisa Musim 2025
2h ago
Nicolo Bulega tests Ducati Desmosedici at Jerez
MotoGP News
Ducati Kembali Dominan di Sepang, Dall’Igna Tetap Waspada
2h ago
Bagnaia, Ducati, 2025 Malaysian MotoGP Sprint race
Moto2 News
RESMI: Veda Ega Pratama Naik ke Moto3 dengan Honda Team Asia
3h ago
Veda Ega Pratama, Red Bull Rookies Cup Runner-Up 2025
F1 News
Musim Pertama Hamilton di Ferrari 'Tidak Terlihat Seburuk Itu'
21h ago
Lewis Hamilton

More News

MotoGP News
Jorge Martin Berusaha Sekuat Tenaga untuk Comeback di Valencia
22h ago
Jorge Martin
Moto3 News
Paolo Simoncelli Ungkap Rencana Merekrut Noah Dettwiler untuk 2026
30/10/25
Noah Dettwiler, Stefano Nepa, 2025 Moto3 Austrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Aldeguer Pulang untuk Memulihkan Diri usai Kecelakaan GP Malaysia
30/10/25
Fermin Aldeguer, crash, 2025 Malaysian MotoGP
MotoGP News
Proyek MotoGP Terancam saat Bajaj Bersiap untuk Perombakan KTM
30/10/25
Enea Bastianini, 2025 Malaysian MotoGP
F1 Feature
Kesimpulan F1 GP Mexico City 2025: Piastri Terpuruk di Momen Krusial
29/10/25
Piastri's F1 form slump continued in Mexico