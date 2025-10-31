RESMI: Bulega Gantikan Marc Marquez untuk Sisa Musim 2025

Ducati telah secara resmi mengkonfirmasi bahwa runner-up WorldSBK 2025 Nicolo Bulega akan melakukan debut MotoGP-nya di dua putaran terakhir musim ini di Portimao dan Valencia.

Bulega mengambil alih dari pembalap uji coba Ducati Michele Pirro sebagai pengganti juara dunia baru Marc Marquez yang cedera di tim pabrikan, bersama Francesco Bagnaia.

Keputusan itu diambil setelah Bulega menguji Desmosedici secara pribadi di Jerez minggu ini.

"Itu akan jadi perjudian besar"

"Saya sangat senang bisa mengakhiri musim seperti ini dengan kejutan di menit-menit terakhir," kata Bulega. "Membuat debut MotoGP adalah impian setiap anak yang bercita-cita untuk menjadi seorang pembalap.

“Ditambah lagi, bisa mengendarai sepeda Juara Dunia untuk dua balapan terakhir tahun 2025 membuat segalanya menjadi lebih menarik.

"Ini akan menjadi pertaruhan besar; Saya tidak punya harapan. Saya akan mengambil pengalaman ini dengan tenang, terutama karena, sejauh ini, saya hanya bisa menguji Desmosedici GP di Jerez.

"Yang mengatakan, saya tentu saja termotivasi untuk melakukannya dengan baik dan memberikan segalanya.

"Terima kasih kepada Ducati dan Ducati Corse atas kepercayaan mereka, kepada Claudio, Gigi, Mauro, Davide, Stefano, dan Serafino karena membuat saya merasakan dukungan penuh mereka dan kepada Tim Aruba.it Racing, dengan siapa kami menyelesaikan musim sebagai protagonis".

Nicolo Bulega tests Ducati Desmosedici at Jerez

"Kami percaya padanya, dan dia membalas kami"

Diorbitkan oleh Akademi VR46, Bulega menghabiskan enam musim di kelas Grand Prix Moto3 dan Moto2 sebelum beralih ke World Supersport, di mana dia memenangkan mahkota 2023 untuk Ducati.

Pembalap Italia itu kemudian memenangkan debut balapan WorldSBK-nya di awal tahun 2024, dan telah menyelesaikan gelar runner-up untuk BMW Toprak Razgatlioglu selama dua tahun terakhir.

Razgatlioglu pindah ke MotoGP dengan Pramac Yamaha musim depan, ketika Bulega akan mengambil tugas pengembangan Desmosedici di samping komitmen WorldSBK-nya.

"Nicolò telah menjadi bagian dari keluarga Ducati Corse sejak 2022, ketika kami ingin dia mengendarai motor Supersport," kata manajer umum Ducati Corse Gigi Dall'Igna.

"Kami percaya padanya, dan dia membalas kami dengan dua musim sebagai protagonis mutlak di Superbike, di mana dia mendekati gelar dan menjadi titik referensi kami sebagai pembalap.

"Selain itu, untuk tahun depan kami mengumumkan komitmennya, bersama dengan Michele Pirro, dalam mengembangkan Desmosedici GP dengan ban [Pirelli] baru, dan kesempatan untuk balapan di dua GP terakhir adalah cara terbaik untuk mulai bekerja dalam peran baru ini sebagai pembalap uji coba.

"Ini pasti akan menuntut, tetapi saya harap dia akan dapat menikmati pengalaman ini: untuk seorang pembalap muda, membuat debut di kategori teratas olahraga kami adalah kepuasan yang luar biasa".

Marquez, yang menderita cedera bahu kanan ketika dari insiden dengan Marco Bezzecchi di Mandalika, kemungkinan baru akan kembali menunggangi motor MotoGP pada tes Sepang Februari 2026.