Yamaha V4 ‘Tidak Kerahkan Tenaga Penuh’ untuk GP Valencia

Pembalap tes Yamaha Augusto Fernandez mengklaim prototype V4 baru tidak akan berjalan dengan kekuatan penuh selama penampilan wild-card terakhir musim MotoGP 2025 di Valencia.

Fernandez, yang telah membalap mesin di Misano dan Sepang, berharap sasis baru, atau setidaknya versi dengan penyesuaian yang lebih baik, akan tersedia untuk Grand Prix Valencia.

Namun, dia tidak mengharapkan peningkatan kinerja mesin, dengan output yang masih sengaja dibatasi untuk memastikan keandalan.

“Hal-hal kecil. Detail kecil,” kata Fernandez tentang perubahan antara debut Misano V4 dan tamasya keduanya di Malaysia.

“Tapi sekarang kami menemukan bahwa kami membutuhkan sasis - atau sasis yang sama tetapi dengan lebih banyak kemungkinan untuk dimainkan. Itu adalah hal utama.”

Beberapa setup sasis saat ini sudah maksimal, membatasi opsi pengaturan.

"Ini adalah motor yang benar-benar baru, tetapi dasarnya sama dengan motor standar untuk memungkinkan kami memahami," jelasnya.

“Jadi kami selesai dengan sasis dan posisinya, jadi kami butuh lebih banyak ruang. Itulah rencana untuk tes dan balapan berikutnya.

“Kami perlu terus mengerjakan apa yang kami lihat di sini dan di Misano, dan kami perlu [menemukan] keseimbangan sepeda. Kita masih tidak seimbang.

“Mungkin untuk Valencia, kami akan memiliki sesuatu ke arah yang kami temukan. Saya yakin kita akan tiba, tetapi itu akan memakan sedikit waktu.

“Satu-satunya hal adalah kami tidak punya waktu, dan jika kami ingin siap untuk balapan berikutnya, kami perlu sedikit mempercepat proses pengembangan.

"Tetapi hal yang baik adalah bahwa ada arah yang jelas untuk diikuti sekarang, dan kita harus terus bekerja keras."

Augusto Fernandez, 2025 Malaysian MotoGP

Fernandez menempati posisi start ke-23 dan terakhir di Sepang sebelum finis di urutan ke-19 di Sprint dan ke-18 di Grand Prix.

Seperti di Misano, V4 tetap berada di bawah grafik kecepatan, situasi yang tidak diharapkan Fernandez untuk berubah di Valencia.

“Salah satu topik utamanya adalah mesin. Saya ingin memiliki sesuatu yang lebih mirip dengan apa yang akan terjadi,” katanya.

Ditanya apakah sepeda akan berjalan dengan kekuatan penuh untuk final Valencia, pembalap Spanyol itu menjawab: “Tidak. Tidak di Valencia.”

Dengan hanya empat bulan lagi sampai pembuka musim 2026 di Buriram, Fernandez mengakui waktu terus berdetak.

"Sekarang kami jauh, tetapi jika kami pergi ke arah yang benar, [menggunakan] data yang kami analisis... Di Valencia, kami akan mengkonfirmasi, lalu setelah itu, saya akan mengatakan apakah kami akan siap atau tidak [untuk 2026]."

Yamaha belum secara resmi mengkonfirmasi bahwa V4 akan menggantikan mesin Inline4 di MotoGP musim depan, yang merupakan tahun terakhir era mesin 1000cc.

Para pembalap MotoGP full-time pabrikan selanjutnya akan mencoba V4 selama tes pasca-balapan resmi Valencia.