Alex Marquez Merasa Marc Marquez "Nyaris Tak Terkalahkan"

Tak seorang pun lebih mengenal kekuatan dan kelemahan Marc Marquez selain adiknya, Alex Marquez, yang baru saja menciptakan sejarah dengan menjadi kakak-beradik pertama yang finis 1-2 di klasemen MotoGP musim ini.

Saat Marc mendominasi selama musim debutnya di tim pabrikan Ducati, Alex secara konsisten menjadi yang terbaik dan berhasil mendaratkan beberapa pukulan telak.

Pembalap Gresini, yang menggunakan GP24 spek tahun lalu, finis kedua di tujuh pembuka beruntun - enam di antaranya di belakang Marc - sebelum meraih kemenangan MotoGP pertamanya di Jerez.

Kemenangan itu diraih setelah kesalahan awal Marc, tetapi Alex berhasil mengalahkannya dengan mudah di Silverstone Sprint.

Marc kemudian mencatatkan 14 kemenangan beruntun untuk mendekatkan diri ke gelar pertamanya sejak 2019. Dominasi itu akhirnya kembali dipatahkan sang adik Alex di Catalunya.

Marc dinobatkan sebagai juara di Motegi, kemudian mengalami cedera bahu di Mandalika, yang membuatnya absen dari arena balap hingga 2026.

Sementara itu, Alex mengunci posisi kedua klasemen pada Sprint Race Sepang Sabtu lalu sebelum merayakan kemenangan Grand Prix ketiganya musim ini keesokan harinya.

"Jika Anda melihat statistiknya, Marc tampak praktis tak terkalahkan - meskipun dalam olahraga tidak ada yang benar-benar tak terkalahkan karena segalanya bisa berubah dari hari ke hari," kata Alex di sebuah acara Estrella-Galicia.

"Ada banyak faktor yang dapat memengaruhi segalanya, jadi tidak ada yang tak terjangkau, meskipun sangat sulit dikalahkan.

"Saya selalu mengatakannya: seorang Marc dengan kemampuan yang tepat sangat sulit dikalahkan dalam 22 balapan.

"Anda mungkin bisa mengalahkannya pada kesempatan tertentu, tetapi menjadi lebih baik darinya secara keseluruhan sangat sulit karena kekuatan utamanya adalah ia seorang pembalap yang sangat komplet - ia selalu mendorong Anda hingga batas maksimal."

Kenapa sangat sulit mengalahkan Marc?

Alex mengakui bahwa untuk mencoba menyamai kecepatan adiknya yang tak kenal lelah, ia harus mulai mengambil risiko yang lebih besar.

“Di awal musim, saya tidak mengalami kecelakaan saat latihan, tetapi setelah sekitar lima balapan, saya mulai mengalami kecelakaan di sesi latihan karena saya menyadari itulah satu-satunya cara untuk menemukan batas dan benar-benar menantang Marc,” jelas Alex.

“Namun, kecelakaan yang saya alami—dia berhasil menyelamatkannya.

“Pada akhirnya, Anda harus membalap begitu dekat dengan batas hingga akhirnya terjatuh, tetapi itulah satu-satunya cara untuk siap menghadapi hari Minggu dan memahami batasan yang dapat ia atasi dengan mudah.

“Itulah mengapa saya pikir sangat sulit untuk mengalahkan Marc.”

"Ada dua cara untuk bereaksi"

"Meski begitu, semakin kuat rival Anda, semakin mereka mendorong Anda untuk berkembang," lanjut Alex.

"Dan ada dua cara untuk bereaksi terhadap hal itu: Anda bisa iri dan berpikir, 'Yah, dia memang bagus, tapi tidak sehebat itu - saya akan mengalahkannya pada akhirnya,' atau Anda bisa fokus pada bagaimana dia melakukan sesuatu.

"Saya yakin yang terakhirlah yang membuat Anda menjadi pembalap yang lebih baik - tidak harus di balapan berikutnya, tetapi dalam jangka panjang."

Meskipun Marc berada di kelasnya sendiri, Alex mengakui bahwa ia tidak menyangka akan mengalahkan Ducati GP25 lainnya, atau motor spek pabrikan dari merek rival.

"Memang benar saya tidak menyangka berada di antara dua pembalap Ducati pabrikan atau di depan yang lain dengan motor resmi, tetapi pada akhirnya, Anda bekerja dan bermimpi tentang hal itu, dan semua upaya dari tahun-tahun sebelumnya akhirnya membuahkan hasil," kata Alex.

Sementara keluarga Marquez telah mengunci posisi pertama dan kedua, rekan setim Marc, Francesco Bagnaia, saat ini bersaing dengan Marco Bezzecchi dari Aprilia untuk memperebutkan posisi ketiga di kejuaraan dunia.

Pembalap GP25 lainnya, Fabio di Giannantonio, akan bersaing dengan rekan setimnya di VR46, Franco Morbidelli, untuk memperebutkan posisi keenam secara keseluruhan.

Alex akan bergabung dengan Marc, Bagnaia, dan di Giannantonio untuk membalap dengan Desmosedici GP26 spek pabrikan di Gresini musim depan.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

