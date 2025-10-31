Ducati Kembali Dominan di Sepang, Dall’Igna Tetap Waspada

General Manager Ducati Corse Gigi Dall'Igna memperingatkan bahwa tetap berada di puncak MotoGP "tidak pernah menjadi kesimpulan pasti," setelah pabrikan Italia itu bangkit kembali dari akhir pekan yang sulit di Australia.

Ducati telah memenangkan gelar pembalap MotoGP selama empat musim terakhir dan tidak terkalahkan di konstruktor selama enam musim terakhir berturut-turut.

Tetapi dengan juara yang baru dinobatkan Marc Marquez absen di Phillip Island - dan sisa musim 2025 - karena cedera, Ducati menjalani akhir pekan terburuknya sejak era Sprint Race di Australia.

Kualifikasi melihat barisan depan pertama tanpa pembalap Ducati sejak 2020, diikuti Sprint Race pertama tanpa Desmosedici di podium.

Runner-up Grand Prix untuk Fabio di Giannantonio dari VR46 yang mengapit 1-3 Aprilia dari Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi menyelamatkan muka mereka, tetapi tim pabrik gagal mencetak satu poin pun.

Francesco Bagnaia finis ke-19 di Sprint sebelum tersingkir di Grand Prix, di mana pengganti Marc Marquez Michele Pirro finis terakhir.

"Setelah Australia, kami benar-benar perlu kembali ke puncak, juga untuk mengingatkan diri kami sendiri, seperti yang sangat jelas Minggu lalu, bahwa tetap berada di puncak bukanlah kesimpulan yang sudah pasti, tetapi hanya bisa berasal dari komitmen yang konstan," tulis Dall'Igna di Profil LinkedIn pribadinyaa.

Bagnaia kembali ke performa di Sepang, pembalap Italia itu mengklaim pole dan kemenangan Sprint sebelum kebocoran ban memupus harapannya untuk finis podium di Grand Prix.

Dall’Igna, Bagnaia, 2025 Malaysian MotoGP Sprint

Satu hal yang disorot Dall’Igna adalah bagaimana tim "untuk pertama kalinya tahun ini," berhasil membalikkan awal yang sulit dari Bagnaia, menekankan progres dalam memahami inkonsistensi GP25.

"Ini adalah akhir pekan yang benar-benar positif bagi Pecco," tulis Dall'Igna. “Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa...

“Secara keseluruhan, itu adalah salah satu akhir pekan paling positif dari kejuaraan, baik untuk kinerja kami di trek, dengan posisi teratas pada hari Sabtu, tetapi di atas segalanya karena untuk pertama kalinya tahun ini kami berhasil membalikkan hari Jumat yang sangat rumit.

"Sayang sekali semuanya tidak berakhir dengan cara terbaik, tetapi moral tinggi dan kami dalam semangat yang baik: kami akan mencoba membangun apa yang kami lakukan dengan baik di sini, mencari tingkat konsistensi yang masih menghindari kami."

Dall’Igna juga memuji Alex Marquez, yang memenangkan Grand Prix Malaysia, Fermin Aldeguer yang mengunci gelar Rookie of The Year, dan Gresini untuk mengamankan mahkota tim Independen.

Pria Italia itu menutup postingannya dengan ucapan bela sungkawa untuk pembalap Moto3 yang cedera parah, Jose Antonio Rueda dan Noah Dettwiler, setelah kecelakaan mengerikan di sighting lap Moto3 Malaysia.

"Pikiran tulus dan harapan terbaik kami ditujukan kepada Rueda dan Dettwiler," katanya. "Tetap dekat dengan mereka mengingatkan kita, terlepas dari segalanya, untuk sepenuhnya menghargai hal-hal yang kita alami."