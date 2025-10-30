Aldeguer Pulang untuk Memulihkan Diri usai Kecelakaan GP Malaysia

Akhir pekan MotoGP Malaysia Fermin Aldeguer berakhir menyakitkan setelah rookie Gresini Ducati tersebut terjatuh dari posisi ketujuh.

Aldeguer, yang memastikan gelar Rookie of the Year meskipun kehilangan podium Sprint akibat penalti tekanan ban pasca-balapan, berusaha keras untuk mengejar podium sejak pertengahan balapan, tetapi ia terjebak di tahap akhir dan "terbentur keras".

DNF, ditambah dengan masalah teknis di Australia, membuat Aldeguer hanya meraih lima poin sejak kemenangannya di Mandalika.

“Ini bukan cara terbaik untuk menutup akhir pekan, di mana kami sangat kuat dan merasa sangat kompetitif. Kami mencapai tujuan dan dalam balapan hari ini kami belajar banyak,” kata Aldeguer.

Pebalap Spanyol itu melewatkan aktivitas media pasca-balapannya saat memulihkan diri dari kecelakaan: “Saya mengalami benturan keras saat kecelakaan, tetapi kami akan pulang untuk memulihkan diri.”

2025 Malaysian MotoGP: Podium plus Ducati riders

Meski tanpa poin dari GP Malaysia, kemenangan rekan setimnya, Alex Marquez, membuat Gresini menambah gelar juara tim independen 2025 setelah pencapaian runner-up Marquez dan gelar Rookie milik Aldeguer.

“Kami menjalani balapan yang hebat dan mencapai target menjadi tim independen terbaik dari puncak podium; sekarang kami akan menikmati dua balapan terakhir ini,” ujar Marquez.

Meskipun Alex kini tak terkejar oleh mereka yang berada di belakangnya – menyelesaikan gelar juara satu-dua di belakang sang kakak, Marc – dan Gresini tak terkejar oleh VR46, Aldeguer menuju putaran final dengan menghuni peringkat kedelapan klasemen dengan selisih hanya empat poin dari Fabio Quartararo dari Yamaha.