Proyek MotoGP Terancam saat Bajaj Bersiap untuk Perombakan KTM

Bajaj Auto, yang sedang menunggu persetujuan Komisi Eropa untuk akuisisi KTM, berencana memangkas biaya overhead hingga 50%, dengan balap menjadi salah satu area yang diidentifikasi untuk penghematan.

Managing Director Bajaj, Rajiv Bajaj, mengatakan kepada CNBC-TV18 bahwa "target yang mudah dicapai" di seluruh "R&D, pemasaran (termasuk balap), operasional, dan administrasi umum" akan ditargetkan dalam strategi penghematan biaya perusahaan.

"Manajemen sebelumnya telah mengurangi jumlah karyawan dari 6.000 menjadi 4.000, yang masih dianggap terlalu tinggi," tambah Bajaj.

"Menariknya, dari 4.000 karyawan ini, hanya sekitar 1.000 yang merupakan pekerja kerah biru; 3.000 lainnya adalah pekerja kerah putih, yang membingungkan karena karyawan kerah birulah yang membuat sepeda motor.

"Pergeseran volume di masa mendatang akan berdampak relatif ringan pada karyawan kerah biru; masalahnya akan terletak pada jumlah karyawan kerah putih yang mahal.

"Ini mengingatkan saya pada kata-kata Mark Zuckerberg tentang manajer yang mengelola manajer, yang mengelola orang-orang yang melakukan pekerjaan.

"Beban manajemen dan birokrasi dalam organisasi yang seharusnya sangat baik ini sungguh mencengangkan."

Komentar Bajaj meningkatkan kekhawatiran atas masa depan proyek MotoGP KTM.

Pabrikan Austria ini dikontrak untuk MotoGP - dengan empat pembalap, dibagi antara tim pabrikan dan Tech3 - hingga akhir 2026.

Meskipun, seperti pabrikan lain, KTM belum menandatangani kontrak untuk siklus kontrak berikutnya yang dimulai pada 2027, KTM telah mengisyaratkan niatnya dengan menjadi pabrikan pertama yang menunjukkan versi kerja mesin 850cc masa depan.

"Tidak ada yang akan menyetujui [pembuatan mesin 850cc baru] hanya untuk kemudian tidak mengirimkannya. Kami berada di MotoGP untuk tetap di sana," kata Direktur Motorsport KTM, Pit Beirer, kepada Speedweek.com.

Sementara itu, Bajaj mengatakan bahwa "tiga jenis keserakahan... operasional, strategis, dan tata kelola" menjadi penyebab kesulitan keuangan KTM dan mengonfirmasi bahwa persetujuan pengambilalihan final sudah dekat.

"Kami sekarang sedang menunggu persetujuan kunci dari komisi pengambilalihan. Kami memahami bahwa persetujuan ini mungkin akan keluar pada bulan November.

"Kami berharap hasilnya positif, yang berarti bahwa setelah hampir 18 tahun bermitra dengan kami sebagai mitra minoritas, kami akan menjadi pemegang saham sebesar 76% di KTM AG, dan dari sekadar pengamat, kami akan mengambil alih kendali."