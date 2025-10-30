Jorge Martin Berusaha Sekuat Tenaga untuk Comeback di Valencia

Aprilia mengonfirmasi pemulihan Jorge Martin “berjalan sesuai harapan” saat pembalap Spanyol itu menargetkan comeback di Valencia.

Jorge Martin
Jorge Martin

Jorge Martin menegatakan dirinya "berusaha keras untuk kembali musim ini" seiring pemulihannya dari patah tulang selangka yang membuatnya absen dari tiga putaran MotoGP terakhir.

Meskipun Aprilia telah mengonfirmasi bahwa pembalap Spanyol itu juga akan absen di Grand Prix Portugal akhir pekan depan, pernyataan Martin menegaskan bahwa ia menargetkan kembali untuk balapan terakhir di Valencia pada 14-16 November.

Martin memiliki dorongan ekstra untuk kembali musim ini karena ia hampir pasti akan menerima penalti, kemungkinan double long lap, karena insiden Sprint Race Motegi yang menyebabkan cedera tulang selangka.

Jika juara dunia yang akan keluar itu tidak menjalani hukuman penalti apa pun pada tahun 2025, hukuman tersebut hampir pasti akan dibawa ke tahun 2026.

Kabar terbaru medis Aprilia menyatakan bahwa patah tulangnya "belum sembuh," tetapi pemulihannya tetap berjalan sesuai rencana, dengan pemeriksaan lebih lanjut "dalam beberapa hari ke depan":

"Jorge Martin menjalani pemeriksaan medis dengan Profesor Xavier Mir setelah operasi yang memperbaiki patah tulang klavikula kanannya menyusul kecelakaan yang dialaminya di Jepang.

"Perkembangan pascaoperasi berjalan sesuai harapan, dengan pemulihan mobilitas penuh di lengan kanannya, meskipun patah tulangnya belum sepenuhnya sembuh.

"Pemeriksaan medis lebih lanjut akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan."

Setelah absen di sepuluh dari sebelas ronde pembuka, Martin baru saja memasuki pekan keenam comeback-nya ketika ia mengalami patah tulang selangka akibat insiden dengan rekan setim Marco Bezzecchi di awal Sprint Race Motegi.

Sementara Martin dan juara baru Marc Marquez masih absen di Portimao, Maverick Viñales dari Tech3 kemungkinan akan kembali setelah operasi bahu untuk pertama kalinya sejak Motegi.

Sementara itu, Bezzecchi berada di posisi ketiga klasemen akhir kejuaraan dunia menjelang dua ronde terakhir, sementara Aprilia juga berupaya mengamankan posisi kedua terbaiknya di klasemen konstruktor MotoGP.

Marquez baru akan kembali beraksi di MotoGP pada tahun 2026.

Jorge Martin Berusaha Sekuat Tenaga untuk Comeback di Valencia
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Jorge Martin Berusaha Sekuat Tenaga untuk Comeback di Valencia
37m ago
Jorge Martin
Moto3 News
Paolo Simoncelli Ungkap Rencana Merekrut Noah Dettwiler untuk 2026
4h ago
Noah Dettwiler, Stefano Nepa, 2025 Moto3 Austrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Aldeguer Pulang untuk Memulihkan Diri usai Kecelakaan GP Malaysia
4h ago
Fermin Aldeguer, crash, 2025 Malaysian MotoGP
MotoGP News
Proyek MotoGP Terancam saat Bajaj Bersiap untuk Perombakan KTM
4h ago
Enea Bastianini, 2025 Malaysian MotoGP
F1 Feature
Kesimpulan F1 GP Mexico City 2025: Piastri Terpuruk di Momen Krusial
23h ago
Piastri's F1 form slump continued in Mexico

More News

F1 News
Hubungan Tsunoda-Red Bull Mulai Retak saat Keputusan Penting Dibuat
23h ago
Yuki Tsunoda
F1 News
Verstappen Targetkan Sapu Bersih untuk Menjaga Asa Gelarnya
23h ago
Max Verstappen
F1 News
Bearman 'Ketar-Ketir' saat Melawan Verstappen di GP Mexico City
29/10/25
Bearman claimed his best result in F1
Moto3 News
Noah Dettwiler Keluar dari Situasi Kritis usai Insiden Moto3 Malaysia
29/10/25
Noah Dettwiler, 2025 Moto3 Catalan Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
BMW Memulai Kehidupan setelah Era Toprak Razgatlioglu
29/10/25
Michael van der Mark, October 2025 Jerez WorldSBK test. Credit: WorldSBK.