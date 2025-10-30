Jorge Martin Berusaha Sekuat Tenaga untuk Comeback di Valencia

Jorge Martin menegatakan dirinya "berusaha keras untuk kembali musim ini" seiring pemulihannya dari patah tulang selangka yang membuatnya absen dari tiga putaran MotoGP terakhir.

Meskipun Aprilia telah mengonfirmasi bahwa pembalap Spanyol itu juga akan absen di Grand Prix Portugal akhir pekan depan, pernyataan Martin menegaskan bahwa ia menargetkan kembali untuk balapan terakhir di Valencia pada 14-16 November.

Martin memiliki dorongan ekstra untuk kembali musim ini karena ia hampir pasti akan menerima penalti, kemungkinan double long lap, karena insiden Sprint Race Motegi yang menyebabkan cedera tulang selangka.

Jika juara dunia yang akan keluar itu tidak menjalani hukuman penalti apa pun pada tahun 2025, hukuman tersebut hampir pasti akan dibawa ke tahun 2026.

Kabar terbaru medis Aprilia menyatakan bahwa patah tulangnya "belum sembuh," tetapi pemulihannya tetap berjalan sesuai rencana, dengan pemeriksaan lebih lanjut "dalam beberapa hari ke depan":

"Jorge Martin menjalani pemeriksaan medis dengan Profesor Xavier Mir setelah operasi yang memperbaiki patah tulang klavikula kanannya menyusul kecelakaan yang dialaminya di Jepang.

"Perkembangan pascaoperasi berjalan sesuai harapan, dengan pemulihan mobilitas penuh di lengan kanannya, meskipun patah tulangnya belum sepenuhnya sembuh.

"Pemeriksaan medis lebih lanjut akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan."

Setelah absen di sepuluh dari sebelas ronde pembuka, Martin baru saja memasuki pekan keenam comeback-nya ketika ia mengalami patah tulang selangka akibat insiden dengan rekan setim Marco Bezzecchi di awal Sprint Race Motegi.

Sementara Martin dan juara baru Marc Marquez masih absen di Portimao, Maverick Viñales dari Tech3 kemungkinan akan kembali setelah operasi bahu untuk pertama kalinya sejak Motegi.

Sementara itu, Bezzecchi berada di posisi ketiga klasemen akhir kejuaraan dunia menjelang dua ronde terakhir, sementara Aprilia juga berupaya mengamankan posisi kedua terbaiknya di klasemen konstruktor MotoGP.

Marquez baru akan kembali beraksi di MotoGP pada tahun 2026.