Jorge Martin Dipastikan Tetap Absen di Grand Prix Portugal

,

Aprilia telah mengumumkan bahwa juara dunia MotoGP 2024, Jorge Martin, akan absen di Grand Prix Portugal karena masih dalam proses pemulihan cedera.

Pembalap Spanyol itu absen setelah Grand Prix Jepang, cedera serius keempatnya tahun ini, setelah insiden Tikungan 1 di Sprint Race yang juga melibatkan rekan setim Aprilia, Marco Bezzecchi.

Jorge Martin mengalami patah tulang bahu yang bergeser, yang membutuhkan operasi, dan membuatnya absen sejak saat itu.

Meskipun pemulihannya terus berlanjut dan Martin telah berlatih kembali, Aprilia belum memberikan jadwal pasti untuk kembali beraksi.

Namun, kini telah dipastikan bahwa ia akan absen di Grand Prix Portugal mendatang di Portimao akhir pekan depan untuk fokus pada pemulihannya.

Aprilia belum menyebutkan apakah ia akan berpartisipasi di balapan pamungkas 2025 minggu berikutnya di Grand Prix Valencia, maupun tes pasca-balapan pada hari Selasa setelahnya.

Ia telah digantikan oleh pembalap penguji Lorenzo Savadori dalam beberapa putaran terakhir, yang kemungkinan akan berlanjut di Portugal. Namun, Aprilia belum mengonfirmasi hal ini.

Martin mengalami cedera yang mengakhiri pramusim hanya setelah 13 putaran uji coba di Sepang pada bulan Februari, sebelum sebuah insiden latihan membuatnya absen dari tiga putaran pertama.

Saat kembali di Grand Prix Qatar, ia mengalami kecelakaan di akhir balapan utama dan ditabrak oleh Fabio Di Giannantonio dari VR46 Ducati.

Hal ini menyebabkannya mengalami banyak cedera dan membuatnya tidak akan balapan lagi hingga Grand Prix Ceko sebelum jeda musim panas.

Dalam periode antara Qatar dan Brno, juara dunia 2024 tersebut terlibat dalam perselisihan kontrak dengan Aprilia saat ia mengungkap keinginannya pergi dari pabrikan setahun lebih awal.

Martin beranggapan bahwa klausul pelepasan dalam kontraknya dapat diaktifkan karena ambang batas hasil tertentu belum terpenuhi.

Aprilia membantah hal ini dan mengancam akan menyeretnya ke pengadilan, yang akhirnya membuat Martin berkomitmen untuk tahun keduanya pada tahun 2026.

Secara total, Martin hanya menyelesaikan enam dari 20 putaran yang telah dijalankan sejauh ini pada tahun 2025, dengan hasil terbaik keempat di Grand Prix Hungaria.

Ia bukan satu-satunya juara dunia yang dipastikan absen dari Grand Prix Portugal mendatang.

Setelah cedera bahu akibat tabrakan dengan Bezzecchi di Grand Prix Indonesia, Marc Marquez telah dipastikan absen selama sisa musim ini karena ia masih dalam masa pemulihan.

