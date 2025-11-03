Acosta Melihat Keputusan kontrak MotoGP 2027 Seperti Lotre

Pedro Acosta dari KTM meyakini pemilihan tim untuk MotoGP 2027 "akan seperti lotre" di tengah perubahan regulasi besar-besaran yang akan terjadi pada musim tersebut.

Semua kontrak tim pabrikan akan diperbarui pada akhir musim 2026, menciptakan kondisi pasar pembalap yang sangat fluktuatif untuk tahun 2027.

Situasinya semakin rumit karena pada tahun 2027 akan terjadi perubahan besar pada regulasi, dengan motor 850cc menggantikan mesin 1000cc dan Pirelli mengambil alih sebagai pemasok ban tunggal.

Acosta diperkirakan akan menjadi salah satu dari beberapa nama yang akan memainkan peran besar di pasar pembalap MotoGP 2027 setelah sebelumnya dikaitkan VR46 Ducati dan Honda awal musim ini.

Pembalap 21 tahun itu tidak dapat menyembunyikan rasa tidak senangnya atas minimnya kemajuan KTM di paruh pertama musim ini, meskipun KTM telah menunjukkan peningkatan sejak jeda musim panas dan menjadi penantang podium reguler.

“Saya melihat bahwa marah dan tidak puas, dan, bisa dibilang, marah pada diri sendiri karena hasil yang tidak kunjung datang, bukanlah cara saya, dan semuanya menjadi lebih buruk,” ujarnya kepada situs web resmi MotoGP.

“Dan semuanya cukup sulit untuk dijalani setiap hari. Sekarang, saya cukup tenang. Saya tahu saya telah memberikan 100%.

“Saya tahu bahwa saya telah mengerahkan 100% kemampuan saya. Untuk ini, jika bukan di tangan saya, saya tidak bisa marah sama sekali.”

"Pada akhirnya, KTM tahu persis bahwa mereka harus bekerja keras. Mereka tahu kami harus melangkah maju jika ingin memperjuangkan sesuatu, atau setidaknya ingin terus naik podium.

"Anda tidak bisa meraih segalanya dari siang hingga malam. Saya akan berusaha tetap tenang, dan jika memang harus tiba, maka itu akan tiba. Ketika Anda kompetitif, semuanya terbuka."

Dengan pasar pembalap 2027 diperkirakan akan dimulai sangat awal tahun depan, tes musim dingin dan putaran awal 2026 akan menjadi momen krusial untuk pembalap menentukan masa depan mereka.

“Sejujurnya, saya pikir ini akan seperti lotre,” tambah Acosta. “Memang benar saya sangat bersemangat untuk melihat Eropa lagi, karena untuk KTM, saya pikir trek yang sangat bagus akan segera hadir.

“Mungkin saja seperti di Hungaria, Portugal, dan Valencia, di mana biasanya KTM selalu bagus di sana.

“Dan juga, saya merasa cukup baik musim lalu di Portugal.

“Saya pikir kami akan datang dengan lebih baik. Yang pasti, siapa pun yang bertaruh untuk '27 akan memiliki peluang 50/50: 50% kemungkinan menang dan yang lainnya kalah.

“Saya pikir saya memiliki tim yang bagus untuk mengelola hal-hal ini. Saya tidak perlu terlalu mempedulikannya.”