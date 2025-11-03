Honda Diyakini Bisa Mulai Bermimpi untuk Kemenangan MotoGP

Aleix Espargaro yakin Honda hampir mampu memenangkan balapan MotoGP sekarang.

Joan Mir, Honda Factory Racing, 2025 Malaysian MotoGP
Joan Mir, Honda Factory Racing, 2025 Malaysian MotoGP
© Gold and Goose

Pembalap tes Honda MotoGP, Aleix Espargaro, yakin pabrikan Jepang itu dapat "meraih mimpinya" untuk kembali memenangkan balapan.

Honda telah membuat langkah signifikan dengan RC213V-nya pada tahun 2025 setelah bertahun-tahun mengalami penurunan sejak gelar juara dunia terakhirnya pada tahun 2019.

Dengan tim teknis yang kini dipimpin oleh Romano Albesiano, Honda meraih kemenangan basah di Grand Prix Prancis bersama Johann Zarco, sementara Joan Mir telah meraih dua podium di kondisi kering pada tahun 2025.

Kemajuan yang diraih Honda telah menempatkannya di posisi terdepan dalam diskusi pasar pembalap 2027, dihubungkan dengan nama-nama seperti Jorge Martin dan Pedro Acosta tahun ini.

Pembalap tes Aleix Espargaro telah menjadi kunci dalam pencapaian Honda tahun ini, dan melihat tim pabrikan HRC menjadi "sangat, sangat kompetitif".

"Dari Jepang, kami melihat kedua motor sangat kompetitif, selalu di posisi teratas," ujarnya saat Grand Prix Malaysia, di mana Mir finis ketiga.

"Kami masih kekurangan beberapa podium lagi, tetapi saya pikir Joan dan Luca [Marini] sangat kuat, terutama Luca yang kuat di setiap sesi.

"Kemajuan yang telah kami buat terlihat jelas.

"Saya sangat bangga. Ketika saya tiba di sini, saya tahu ini adalah merek besar, tetapi agak kacau.

"Jadi, sejak awal, kami melakukan pekerjaan dengan baik.

"Saya harus mengatakan bahwa tim ini sangat, sangat kompetitif - lebih dari yang saya harapkan.

"Joan dan Luca sangat termotivasi.

"Ketika Anda melihat hasil yang menjanjikan dan motor yang semakin baik, para pembalap tahu mereka bisa sedikit lebih bersemangat.

"Targetnya jelas, yaitu memenangkan balapan, dan di awal musim, itu tampak seperti mimpi. Tapi sekarang kami bisa mewujudkannya dengan mudah."

Honda memiliki peluang tipis untuk menembus tiga besar klasemen pabrikan, mereka tertinggal 59 poin dari KTM.

Namun, finis di posisi keempat akan menjadi pencapaian tertinggi mereka di kejuaraan konstruktor sejak musim 2021.

In this article

Honda Diyakini Bisa Mulai Bermimpi untuk Kemenangan MotoGP
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 Feature
F1 GP Sao Paulo 2025: Bisakah Piastri Sudahi Momentum Buruknya?
1h ago
Piastri's form has stuttered at the wrong time
MotoGP News
Honda Diyakini Bisa Mulai Bermimpi untuk Kemenangan MotoGP
2h ago
Joan Mir, Honda Factory Racing, 2025 Malaysian MotoGP
MotoGP News
Gresini "Tidak Punya Plan B" saat Merekrut Marc Marquez di 2024
3h ago
Marc Marquez, Gresini Ducati, 2024 Solidarity MotoGP
MotoGP News
Alex Rins: Yamaha Lebih Kesulitan dari Rival dalam Kondisi Panas
3h ago
Alex Rins, Jack Miller, 2025 Malaysian MotoGP
MotoGP News
Acosta Melihat Keputusan kontrak MotoGP 2027 Seperti Lotre
3h ago
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2025 Malaysian MotoGP

More News

MotoGP News
Alex Marquez Ungkap Saran Marc Marquez Soal Menangani Tekanan MotoGP
02/11/25
Marc Marquez, Alex Marquez, 2025 Catalan MotoGP
MotoGP News
Di Mana Yamaha V4 Sudah Lebih Baik dari Versi Inline-4?
02/11/25
Augusto Fernandez, Yamaha test team, 2025 Malaysian MotoGP
Moto3 News
Noah Dettwiler Sadar setelah Insiden Mengerikan Moto3 Malaysia
31/10/25
Noah Dettwiler, 2025 Moto3 Austrian Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
F1 News
Perubahan Unik yang Memantik Kebangkitan Lando Norris
31/10/25
Norris dominated in Mexico City
MotoGP News
Alex Marquez Merasa Marc Marquez "Nyaris Tak Terkalahkan"
31/10/25
Alex Marquez