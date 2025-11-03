Honda Diyakini Bisa Mulai Bermimpi untuk Kemenangan MotoGP

Pembalap tes Honda MotoGP, Aleix Espargaro, yakin pabrikan Jepang itu dapat "meraih mimpinya" untuk kembali memenangkan balapan.

Honda telah membuat langkah signifikan dengan RC213V-nya pada tahun 2025 setelah bertahun-tahun mengalami penurunan sejak gelar juara dunia terakhirnya pada tahun 2019.

Dengan tim teknis yang kini dipimpin oleh Romano Albesiano, Honda meraih kemenangan basah di Grand Prix Prancis bersama Johann Zarco, sementara Joan Mir telah meraih dua podium di kondisi kering pada tahun 2025.

Kemajuan yang diraih Honda telah menempatkannya di posisi terdepan dalam diskusi pasar pembalap 2027, dihubungkan dengan nama-nama seperti Jorge Martin dan Pedro Acosta tahun ini.

Pembalap tes Aleix Espargaro telah menjadi kunci dalam pencapaian Honda tahun ini, dan melihat tim pabrikan HRC menjadi "sangat, sangat kompetitif".

"Dari Jepang, kami melihat kedua motor sangat kompetitif, selalu di posisi teratas," ujarnya saat Grand Prix Malaysia, di mana Mir finis ketiga.

"Kami masih kekurangan beberapa podium lagi, tetapi saya pikir Joan dan Luca [Marini] sangat kuat, terutama Luca yang kuat di setiap sesi.

"Kemajuan yang telah kami buat terlihat jelas.

"Saya sangat bangga. Ketika saya tiba di sini, saya tahu ini adalah merek besar, tetapi agak kacau.

"Jadi, sejak awal, kami melakukan pekerjaan dengan baik.

"Saya harus mengatakan bahwa tim ini sangat, sangat kompetitif - lebih dari yang saya harapkan.

"Joan dan Luca sangat termotivasi.

"Ketika Anda melihat hasil yang menjanjikan dan motor yang semakin baik, para pembalap tahu mereka bisa sedikit lebih bersemangat.

"Targetnya jelas, yaitu memenangkan balapan, dan di awal musim, itu tampak seperti mimpi. Tapi sekarang kami bisa mewujudkannya dengan mudah."

Honda memiliki peluang tipis untuk menembus tiga besar klasemen pabrikan, mereka tertinggal 59 poin dari KTM.

Namun, finis di posisi keempat akan menjadi pencapaian tertinggi mereka di kejuaraan konstruktor sejak musim 2021.