Di Mana Yamaha V4 Sudah Lebih Baik dari Versi Inline-4?

Pembalap tes Yamaha, Augusto Fernandez, menjelaskan keunggulan motor V4 MotoGP terbarunya dibandingkan versi empat silinder segaris yang saat ini digunakan pada tahun 2025.

Pabrikan Jepang tersebut mengumumkan tahun lalu bahwa untuk pertama kalinya di era modern, mereka akan membangun prototipe V4 dalam upayanya mengejar ketertinggalan dari pabrikan lain.

Sejak era MotoGP pada tahun 2002, Yamaha tetap setia dengan layout mesin Inline-4 yang telah memenangkan delapan gelar juara dunia bersama Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, dan Fabio Quartararo.

Namun, sejak Suzuki meninggalkan grid pada tahun 2022, Yamaha telah menjadi pengecualian dalam hal ini.

Prototype V4 memulai debut balapannya di Grand Prix San Marino bersama Fernandez, di mana ia berada di posisi kedua dari belakang di grid dan finis ke-14, tertinggal 61,504 detik dari pemenang balapan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Dibandingkan dengan Yamaha teratas - Fabio Quartararo di posisi kedelapan - Fernandez tertinggal 40,54 detik.

Pada penampilan keduanya di Grand Prix Malaysia, Fernandez finis lebih dekat - 47,060 detik - dan terpaut 35,5 detik dari Yamaha teratas.

Namun, Fernandez mencatat bahwa V4 "membutuhkan sesuatu yang lain" setelah mengalami akhir pekan yang berat di Sepang.

Yamaha masih konservatif dalam hal output tenaga prototype V4, tetapi Fernandez tetap melihat beberapa hal positif dibandingkan dengan motor yang ada saat ini.

“Lebih halus daripada M1 [inline-four],” ujarnya kepada Sky Italy. Kami tidak memanfaatkan potensinya secara maksimal; kami membuatnya sedikit tenang untuk menganalisis setiap langkah.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Bagian depan perlu diperbaiki, tetapi koneksi gas-ban sudah lebih baik. Manajemen cengkeraman, dan khususnya cara kami memahami penurunan ban, telah meningkat secara signifikan.

"Dan, rasanya juga luar biasa saat dikendarai."

Fernandez memahami ketidaksabaran Quartararo

Ketika pertama kali diuji oleh Quartararo di Misano, ia kurang terkesan dengan mesin V4, mengingat prototype tersebut memiliki masalah serupa dengan versi Inline-4.

Proyek V4 dianggap sebagai upaya terakhir Yamaha untuk meyakinkan Quartararo agar tetap bertahan setelah tahun 2026.

Fernandez memahami mengapa Quartararo tidak sabar, tetapi ia yakin motor yang kompetitif "akan muncul".

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Saya mengerti Fabio, karena dia adalah seseorang yang ingin menang besok," ujarnya, berbicara menjelang Grand Prix Malaysia.

"Tapi kami masih perlu sedikit kesabaran. Di Malaysia dengan V4, kami akan kesulitan seperti di Misano, karena ada dua lintasan lurus yang pendek, dan ketika Anda sampai di sektor empat... itu adalah fase di mana Anda tidak perlu memperhatikan waktu.

"Kami harus fokus pada feeling. Tapi saya yakin motor yang bagus akan muncul."

Fernandez akan kembali tampil sebagai wildcard di final Grand Prix Valencia, dan setelah itu diharapkan sepeda motor empat silinder segaris tersebut akan secara efektif dipensiunkan dari uji pasca-balapan dan seterusnya.