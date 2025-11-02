Di Mana Yamaha V4 Sudah Lebih Baik dari Versi Inline-4?

Augusto Fernandez buka-bukaan soal kelebihan Yamaha V4 dibandingkan paket yang ada saat ini.

Augusto Fernandez, Yamaha test team, 2025 Malaysian MotoGP
Augusto Fernandez, Yamaha test team, 2025 Malaysian MotoGP
© Gold and Goose

Pembalap tes Yamaha, Augusto Fernandez, menjelaskan keunggulan motor V4 MotoGP terbarunya dibandingkan versi empat silinder segaris yang saat ini digunakan pada tahun 2025.

Pabrikan Jepang tersebut mengumumkan tahun lalu bahwa untuk pertama kalinya di era modern, mereka akan membangun prototipe V4 dalam upayanya mengejar ketertinggalan dari pabrikan lain.

Sejak era MotoGP pada tahun 2002, Yamaha tetap setia dengan layout mesin Inline-4 yang telah memenangkan delapan gelar juara dunia bersama Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, dan Fabio Quartararo.

Namun, sejak Suzuki meninggalkan grid pada tahun 2022, Yamaha telah menjadi pengecualian dalam hal ini.

Prototype V4 memulai debut balapannya di Grand Prix San Marino bersama Fernandez, di mana ia berada di posisi kedua dari belakang di grid dan finis ke-14, tertinggal 61,504 detik dari pemenang balapan.

Dibandingkan dengan Yamaha teratas - Fabio Quartararo di posisi kedelapan - Fernandez tertinggal 40,54 detik.

Pada penampilan keduanya di Grand Prix Malaysia, Fernandez finis lebih dekat - 47,060 detik - dan terpaut 35,5 detik dari Yamaha teratas.

Namun, Fernandez mencatat bahwa V4 "membutuhkan sesuatu yang lain" setelah mengalami akhir pekan yang berat di Sepang.

Yamaha masih konservatif dalam hal output tenaga prototype V4, tetapi Fernandez tetap melihat beberapa hal positif dibandingkan dengan motor yang ada saat ini.

“Lebih halus daripada M1 [inline-four],” ujarnya kepada Sky Italy. Kami tidak memanfaatkan potensinya secara maksimal; kami membuatnya sedikit tenang untuk menganalisis setiap langkah.

"Bagian depan perlu diperbaiki, tetapi koneksi gas-ban sudah lebih baik. Manajemen cengkeraman, dan khususnya cara kami memahami penurunan ban, telah meningkat secara signifikan.

"Dan, rasanya juga luar biasa saat dikendarai."

Fernandez memahami ketidaksabaran Quartararo

Ketika pertama kali diuji oleh Quartararo di Misano, ia kurang terkesan dengan mesin V4, mengingat prototype tersebut memiliki masalah serupa dengan versi Inline-4.

Proyek V4 dianggap sebagai upaya terakhir Yamaha untuk meyakinkan Quartararo agar tetap bertahan setelah tahun 2026.

Fernandez memahami mengapa Quartararo tidak sabar, tetapi ia yakin motor yang kompetitif "akan muncul".

"Saya mengerti Fabio, karena dia adalah seseorang yang ingin menang besok," ujarnya, berbicara menjelang Grand Prix Malaysia.

"Tapi kami masih perlu sedikit kesabaran. Di Malaysia dengan V4, kami akan kesulitan seperti di Misano, karena ada dua lintasan lurus yang pendek, dan ketika Anda sampai di sektor empat... itu adalah fase di mana Anda tidak perlu memperhatikan waktu.

"Kami harus fokus pada feeling. Tapi saya yakin motor yang bagus akan muncul."

Fernandez akan kembali tampil sebagai wildcard di final Grand Prix Valencia, dan setelah itu diharapkan sepeda motor empat silinder segaris tersebut akan secara efektif dipensiunkan dari uji pasca-balapan dan seterusnya.

In this article

Yamaha
Augusto Fernandez
Fabio Quartararo
Di Mana Yamaha V4 Sudah Lebih Baik dari Versi Inline-4?
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Alex Marquez Ungkap Saran Marc Marquez Soal Menangani Tekanan MotoGP
4h ago
Marc Marquez, Alex Marquez, 2025 Catalan MotoGP
MotoGP News
Di Mana Yamaha V4 Sudah Lebih Baik dari Versi Inline-4?
6h ago
Augusto Fernandez, Yamaha test team, 2025 Malaysian MotoGP
Moto3 News
Noah Dettwiler Sadar setelah Insiden Mengerikan Moto3 Malaysia
31/10/25
Noah Dettwiler, 2025 Moto3 Austrian Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
F1 News
Perubahan Unik yang Memantik Kebangkitan Lando Norris
31/10/25
Norris dominated in Mexico City
MotoGP News
Alex Marquez Merasa Marc Marquez "Nyaris Tak Terkalahkan"
31/10/25
Alex Marquez

More News

MotoGP News
Luca Marini Sarankan Perubahan Format Kualifikasi MotoGP
31/10/25
Luca Marini
MotoGP News
Yamaha V4 ‘Tidak Kerahkan Tenaga Penuh’ untuk GP Valencia
31/10/25
Augusto Fernandez, 2025 Malaysian MotoGP
MotoGP News
RESMI: Bulega Gantikan Marc Marquez untuk Sisa Musim 2025
31/10/25
Nicolo Bulega tests Ducati Desmosedici at Jerez
MotoGP News
Ducati Kembali Dominan di Sepang, Dall’Igna Tetap Waspada
31/10/25
Bagnaia, Ducati, 2025 Malaysian MotoGP Sprint race
Moto2 News
RESMI: Veda Ega Pratama Naik ke Moto3 dengan Honda Team Asia
31/10/25
Veda Ega Pratama, Red Bull Rookies Cup Runner-Up 2025