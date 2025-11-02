Alex Marquez Ungkap Saran Marc Marquez Soal Menangani Tekanan MotoGP

Alex Marquez mengungkap nasihat yang diberikan Marc Marquez kepadanya tentang cara menghadapi tekanan dalam memperebutkan posisi kedua yang bersejarah di klasemen MotoGP 2025.

Alex, yang membela Gresini Ducati, baru saja mengamankan posisi runner-up di klasemen 2025 akhir pekan lalu di Grand Prix Malaysia, setelah finis kedua di sprint.

Ini menandai posisi tertingginya di kejuaraan MotoGP dan mencetak sejarah, karena Marquez bersaudara menjadi yang pertama yang finis di posisi 1-2 di klasemen.

Alex Marquez telah berada di posisi kedua hampir sepanjang tahun ini, tetapi mulai melesat dari posisi ketiga di paruh kedua musim karena Pecco Bagnaia mulai kesulitan menemukan performa terbaiknya.

Marc Marquez memenangkan gelar di Grand Prix Jepang, membuat semua mata tertuju pada upaya Alex Marquez untuk meraih posisi runner-up.

Berbicara setelah finis kedua di kejuaraan, Alex Marquez mengungkapkan nasihat yang diberikan kakak laki-lakinya di Jepang untuk melawan tekanan.

“Dia bilang ke saya di Jepang, ‘Orang-orang memberimu banyak tekanan’,” ia memulai. “‘Kalau kamu finis ketiga, saya yang ketiga [di tahun 2024].

“Jangan terlalu menekan diri sendiri. Kamu menghasilkan lebih dari yang kamu harapkan. Kamu menjalani musim yang sangat bagus. Jadi, cobalah untuk menikmatinya.’

“Dan itulah yang saya dapatkan dari balapan itu, dan sekarang saya di sini.

“Jadi, saya sudah bilang di panggilan video di WhatsApp, saya bilang, ‘Kita sekarang sedang merayakan kemenangan, karena di Jepang saya masih harus menyelesaikan misi saya’, dan dia merayakan gelarnya.

“Jadi, sekarang kita perlu mengadakan pesta besar bersama.”

Marc Marquez akan absen hingga akhir musim 2025 setelah mengalami cedera bahu yang rumit akibat tabrakan di Grand Prix Indonesia.

Oleh karena itu, ia tidak berada di Malaysia untuk merayakan kemenangan kedua Alex Marquez di klasemen.

Namun, ia menulis di Instagram: “Kita tumbuh bersama, kita bersenang-senang bersama, kita bekerja bersama, kita menderita bersama, dan tahun ini... KITA MENANG BERSAMA! Aku mencintaimu, adikku.”

Alex Marquez kemudian memenangkan Grand Prix Malaysia, mencatat kemenangan balapan ketiganya di musim 2025.

