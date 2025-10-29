Di Giannantonio Ungkap Perubahan yang Membuahkan Hasil di GP Malaysia

Fabio di Giannantonio merasa "sangat bangga" dengan bagaimana ia dan kru VR46 Ducati-nya menyelamatkan akhir pekan MotoGP Malaysia mereka setelah melakukan perubahan set-up radikal, yang menurut penuturannya "tidak pernah dilakukan untuk balapan."

Setelah meraih podium di Phillip Island, Diggia kesulitan untuk mengulangi performa tersebut di Sepang, turun dari posisi kedelapan di grid ke posisi kesepuluh pada Sprint hari Sabtu.

Namun pada hari Minggu, perubahan besar yang terjadi semalam mengubah feelingnya terhadap GP25.

"Saya sangat, sangat bangga dengan bagaimana kami mengakhiri akhir pekan," kata pembalap Italia itu. "Karena sejujurnya, potensinya tidak ada.

"Namun kami melakukan perubahan besar pada motor, pada set-up. Jenis yang tidak pernah Anda lakukan untuk balapan. Namun itu benar-benar berhasil, dan rasanya jauh, jauh lebih baik."

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Meskipun Diggia turun ke posisi kesepuluh di lap-lap awal, peningkatannya segera terlihat.

“Saya mampu merangsek di depan, menyerang, dan melakukan pengereman yang kuat,” ujarnya. “Saya meningkatkan kecepatan dan juga mencapai posisi lima besar. Pada akhirnya, saya tidak terlalu jauh dengan Quartararo.”

2025 Malaysian MotoGP: Podium plus Ducati riders

Meski begitu, di Giannantonio menyesalkan bahwa baru Minggu sore yang membuka potensi yang telah hilang sepanjang akhir pekan.

“Saya sangat senang dan bangga dengan tim, atas ‘pilihan’ ini. Sayang sekali ketika kondisi berubah [di trek yang berbeda], kami memulai dengan pengaturan yang cukup jauh. Kami terlalu lama untuk sampai pada pengaturan di mana Anda bisa bersaing untuk posisi yang bagus. Terlepas dari ini, saya senang.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Dengan semua pembalap memilih ban belakang lunak di tengah cuaca ekstrem Malaysia, Diggia mengatakan balapan 20 lap itu adalah “latihan yang tepat.”

“Anda benar-benar harus mengendalikan keluarnya tikungan, bagaimana Anda memposisikan diri di atas motor,” jelasnya. “Ban saya tidak pernah berhenti berputar di gigi berapa pun di sepanjang lintasan lurus.”

Rekan setimnya, Franco Morbidelli, yang mengendarai GP24 berusia satu tahun, finis di posisi keempat dan kembali menduduki posisi keenam dalam kejuaraan dunia, hanya unggul satu poin dari di Giannantonio.

Article continues below ADVERTISEMENT