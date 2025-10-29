Bagnaia Temukan Hal Positif dari GP Malaysia yang Dirusak Kebocoran Ban

Francesco Bagnaia dari Ducati mengatakan Grand Prix Malaysia-nya "sangat positif dalam beberapa hal" meskipun ban bocor memaksanya mundur dari balapan hari Minggu.

Juara dunia dua kali ini mengalami akhir pekan yang membingungkan di Sepang, karena ia kehilangan slot otomoatis Q2 dan masih bergulat dengan masalah stabilitas di salah satu motor GP25-nya.

Namun ia kemudian berhasil melewati Q1 untuk meraih pole position dan mendominasi Sprint Race, seminggu setelah finis kedua dari belakang dan terpaut lebih dari 30 detik dari pemimpin balapan pada balapan hari Sabtu di Australia.

Ia memimpin di tahap awal Grand Prix, meskipun pilihan ban depan Medium tampak menghambatnya saat ia dengan mudah disalip Alex Marquez di Lap 2.

Pecco Bagnaia kemudian mengalami ban bocor pada lap ke-12 dari 20 lap, sebelum akhirnya mundur pada lap ke-18.

Bagnaia membela keputusan ban depan GP Malaysia

Bagnaia membela pilihan ban depan Medium, karena ia merasa mampu mengerem dengan kuat saat bertahan melawan Pedro Acosta dari KTM dan yakin ia berada dalam posisi untuk terus bertarung memperebutkan posisi kedua di tahap akhir tanpa kebocoran ban.

Selain itu, langkah-langkah yang ia buat dengan motornya membuatnya merasa optimistis menghadapi dua putaran terakhir - meskipun ia khawatir akan tertinggal.

“Kami memang melakukan pekerjaan yang baik, tetapi kami tidak dapat menyelesaikannya dengan cara terbaik,” ujarnya kepada Sky Italy. “Kami berada dalam pertarungan yang ketat hari ini, dan saya berusaha sebaik mungkin untuk memperkecil jarak dengan Alex.

“Pilihan ban depan yang tepat atau salah, hasilnya akan seperti ini, jadi tidak ada yang tahu bagaimana akhir balapan nanti.

“Sampai saat itu, saya berusaha untuk sempurna dengan ban belakang, dan saya mampu mengerem cukup keras untuk mempertahankan diri dari Acosta.

“Mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya; Akhir pekan ini jelas positif dalam beberapa hal, dan kami akan berusaha melanjutkan pekerjaan yang telah kami lakukan.

“Saya tidak ingin terlalu terburu-buru, dan kita lihat saja nanti ketika sampai di Portimao, treknya banyak naik turun, dan Anda butuh stabilitas.

“Tapi, secara keseluruhan, kami bekerja dengan baik akhir pekan ini dan kami akan berusaha membuktikannya.”

