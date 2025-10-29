Russell Mengecam "Balap Pemotong Rumput" di GP Mexico City

George Russell mengecam para pesaingnya atas taktik mereka di awal Grand Prix Mexico City.

Leclerc and Verstappen both skipped across the grass
George Russell mengecam para pembalap karena taktik ala "balap mesin pemotong rumput" di awal Grand Prix Mexico City.

Charles Leclerc dan Max Verstappen memasuki lintasan rumput dan memotong Tikungan 2 setelah melebar empat kali, sementara peraih pole position Lando Norris dan Lewis Hamilton melaju menuju Tikungan 1 di awal balapan hari Minggu.

Leclerc dan Verstappen kembali ke trek di posisi pertama dan ketiga, tetapi kemudian kehilangan posisi masing-masing kepada Norris dan Hamilton.

Russell berusaha untuk mendapatkan posisi, tetapi mengambil pendekatan yang hati-hati di tikungan pertama dan merasa ia akhirnya kalah karena tetap berada di trek balap.

Pembalap Mercedes itu merasa para rivalnya telah mengeksploitasi standar balap di Mexico City.

“Saya tidak mengerti bagaimana tiga pembalap bisa memotong tikungan pertama dan terus berada di posisi mereka,” ujarnya kepada Sky Sports F1. “Ini seperti, membiarkan Anda mempertaruhkan segalanya, tetapi Anda hanya punya kartu bebas dari penjara jika Anda salah.”

Ditanya apakah ada kurangnya konsistensi dalam keputusan pengurus, Russell menjawab: “Yah, saya pikir itu membatasi saya di sirkuit. Anda tahu, jika ada kartu bebas dari penjara ini… Jika ada gravel, tidak akan ada orang di sana.

“Kami telah melihatnya hampir setiap tahun kami berada di sini. Saya pikir itu Carlos [Sainz] tahun lalu, Charles tahun sebelumnya, Lewis 10 tahun yang lalu. Ini seperti balapan mesin pemotong rumput.

"Ada yang perlu diubah di sana. Karena seperti yang sudah kubilang, kalau cuma dilempar ke luar, tinggal dilempar saja, atau rumputnya dipotong dan dikembalikan ke posisi semula. Seharusnya tidak seperti itu."

Steward tidak mengambil tindakan lebih lanjut terkait insiden di Tikungan 1, menganggapnya sebagai insiden balapan Lap 1.

Namun, Hamilton dikenai penalti waktu 10 detik karena meninggalkan lintasan dan mendapatkan keuntungan ketika ia melewati Tikungan 4 setelah berduel dengan Verstappen.

Russell merasa penalti Hamilton adil, tetapi ia yakin Leclerc dan Verstappen seharusnya juga dihukum.

“Max dan Lewis, ketika mereka berbarengan, Lewis memang pantas mendapatkan penalti, tetapi Max keluar lintasan, kembali di tempat dan waktu yang salah bagi saya, dan saya kehilangan tiga posisi,” tambahnya.

“Tentu saja saya cukup frustrasi, tetapi semuanya bermula dari putaran pertama.”

Russell akhirnya kalah dari rekan setim Mercedes, Kimi Antonelli, dan Oliver Bearman dari Haas dalam rangkaian kejadian tersebut, dan finis di urutan keenam.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

