Alonso Anggap Kekacauan Tikungan 1 Mexico City "Pembelajaran"

Fernando Alonso terkejut Steward F1 tidak turun tangan pada putaran pembuka Grand Prix Mexico City setelah beberapa mobil memotong tikungan pertama.

Putaran pembuka di Autodromo Hermanos Rodríguez berlangsung kacau, di mana Charles Leclerc, Max Verstappen, dan Carlos Sainz memotong trek. Tidak ada pembalap yang dihukum atas tindakan mereka.

Dalam kasus Leclerc, hal itu memungkinkannya untuk tetap di depan Lewis Hamilton.

Verstappen menantang empat besar di tikungan pertama tetapi memastikan ia kehilangan posisi yang ia peroleh.

Namun, cara mengemudi Verstappen membuat George Russell kesal, yang merasa ia mendapatkan keuntungan.

Berbicara kepada F1 TV setelah balapan, Alonso berkata: “Kami mengejar beberapa posisi, kami agresif memasuki tikungan pertama dan semuanya tampak baik-baik saja.

“Tapi saya pikir beberapa mobil melaju lurus di tikungan kedua dan ketiga, lalu mereka bergabung kembali dengan tiga atau empat mobil di depan saya. Jadi, menurut saya ini agak tidak adil.

“Ini kedua kalinya berturut-turut di lap pertama di tikungan pertama, FIA melihat ke sisi lain. Jadi, pelajaran telah dipetik.”

Alonso menyuarakan keluhannya melalui radio tim. Namun, para steward tidak mengambil tindakan.

Alonso berkata: “Saya memulai dengan baik, di depan Sainz dan beberapa pembalap lainnya, mereka melewatkan [tikungan] kedua dan mereka berada tiga mobil di depan.

“Sangat tidak adil saya berada di posisi ini setelah melewati tikungan, jadi mari kita lakukan sesuatu. Saya pikir hanya tiga atau empat mobil.”

Balapan Alonso berakhir lebih awal setelah remnya terlalu panas dan memaksanya untuk mundur sebagai tindakan pencegahan.

Taktik Alonso?

Alonso jelas tak senang dengan para rivalnya yang keluar jalur. Namun, pembalap Spanyol itu melakukan hal serupa di lap pembuka Grand Prix Rusia 2021.

Hebatnya, Alonso berlatih memasuki run-off pada lap pengintaiannya menuju grid, yang menunjukkan bahwa hal itu sudah direncanakan sebelumnya.

Namun, para Steward tidak sepenuhnya bersikap lunak di Meksiko. Hamilton diberi penalti waktu 10 detik setelah ia memotong jalur untuk tetap di depan Max Verstappen di Tikungan 4 pada Lap 6.

Bos Ferrari Frederic Vasseur merasa penalti itu terlalu keras, terutama karena Verstappen tidak diselidiki atas tindakannya memotong jalur di tikungan.

