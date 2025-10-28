Fokus Ke Kejuaraan, Red Bull Menunda Pengumuman Pembalap 2026

Red Bull masih belum memutuskan siapa yang akan menjadi rekan Max Verstappen untuk tahun 2026.

Isack Hadjar dirumorkan akan naik bersama Verstappen untuk tahun depan, menyisakan dua kursi di tim junior Red Bull, Racing Bulls, yang masih kosong.

Berbicara setelah balapan di Meksiko, Penasihat Motorsport Red Bull Helmut Marko mengatakan bahwa keputusan pembalap akan dibuat setelah Abu Dhabi pada bulan Desember karena mereka masih dalam perebutan gelar.

Verstappen tertinggal 36 poin dari pemuncak klasemen dengan empat putaran tersisa setelah Grand Prix Mexico City.

"Kami menunda keputusan kami hingga akhir musim, karena pertama-tama kami ingin fokus pada perebutan gelar juara," ujarnya, seperti dikutip Motorsport.com.

"Tidak, tapi akan ada di sekitar Abu Dhabi. Kami akan fokus pada gelar juara dulu."

Bos Red Bull, Laurent Mekies, mengonfirmasi bahwa mereka "tidak terburu-buru" untuk memutuskan.

"Kami ingin meluangkan sedikit waktu lagi sebelum memutuskan para pembalap. Yuki [Tsunoda] sedang membuat langkah maju, dan pembalap lainnya juga sedang membuat langkah maju," jelas Mekies.

"Untuk keputusan ini, kami menerima bahwa semua orang ingin kami segera memutuskan. Tapi kami tidak terburu-buru. Kami akan meluangkan waktu sebanyak yang kami butuhkan.

"Dan kami akan memberi mereka kesempatan sebanyak mungkin untuk menunjukkan di trek siapa pembalap terbaik."

Tiga pembalap untuk dua kursi Racing Bulls

Dengan dua kursi Racing Bulls yang diperebutkan, Red Bull harus memilih antara Yuki Tsunoda, Liam Lawson, dan Arvid Lindblad.

Tsunoda kesulitan sejak dipromosikan ke Red Bull, tetapi telah menunjukkan kemajuan dalam beberapa putaran terakhir.

Lawson telah menunjukkan kilasan kecemerlangannya, meskipun Hadjar lebih unggul.

Lindblad tampil mengesankan dalam penampilan FP1 terakhirnya untuk Red Bull, menggantikan Verstappen.

Berbicara tentang Lindblad, Mekies berkata: “Saya pikir dia melakukan pekerjaan yang hebat. Sangat sulit untuk meningkatkan performa di FP1. Situasinya sangat berbeda akhir-akhir ini, karena bannya tidak banyak dan putarannya juga tidak banyak.

“Tapi dia melakukan pekerjaan yang sangat baik. Anda sudah melihat sendiri semua catatan waktunya, tetapi dia sangat tenang dan memberikan semua umpan balik yang tepat. Dia tidak melakukan kesalahan, dan dia tidak merusak mobil!

“Jadi, sejujurnya, dia telah membuat kami terkesan di FP1 itu. Tidak diragukan lagi. Dan kami menantikan kesempatan berikutnya untuk memilikinya di mobil menjelang akhir tahun.”

