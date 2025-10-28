Ferrari Pertanyakan Inkonsistensi Steward setelah Penalti Hamilton

Team Principal Ferrari, Frederic Vasseur, mempertanyakan beratnya penalti yang dijatuhkan kepada Lewis Hamilton di Grand Prix Mexico City.

Juara dunia F1 tujuh kali itu dikenai penalti waktu 10 detik setelah mengunci mobil di Tikungan 4 dan melintasi tikungan.

Dengan melakukan itu, Hamilton berhasil melompat ke depan Max Verstappen.

Penalti tersebut terbukti merugikan balapan Hamilton, karena ia akhirnya finis di posisi kedelapan.

Tanpa penalti tersebut, Vasseur yakin Hamilton akan finis di posisi keempat, paling buruk.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Vasseur menyinggung fakta bahwa Verstappen tidak dihukum karena memotong lintasan tepat sebelum Hamilton melakukan pelanggaran.

Verstappen juga lolos dari hukuman karena memotong Tikungan 1 di lap pembuka.

"Ini membuat kami kehilangan posisi P4… Satu hal yang pasti adalah penaltinya, yaitu kami tidak mengikuti arahan direktur balapan," ujarnya kepada wartawan di Mexico City. "Tapi 10 detik, saya tidak ingat kapan seseorang mengambil 10 detik.

"Jika Anda mempertimbangkan, jika Anda memiliki gambaran global, dengan mengatakan bahwa Max memotong tikungan sebelumnya, ia memotong chicane, di atas rumput, 100 meter. Saya pikir itu tidak dikelola dengan baik, sejujurnya.

"Karena Anda berada di Meksiko, terlebih lagi, saya tidak mengatakan bahwa Anda harus menyesuaikan penalti dengan trek, tetapi Anda harus memahami apa yang Anda lakukan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Ia mengambil 10 detik. Ini membuat kami tertinggal di antrean grup dan kami tidak bisa menyalip.

"Setelah pitstop, Anda tidak memiliki masalah untuk mengejar ketinggalan. Ini membuat kami kehilangan posisi, mungkin P4, bahkan dengan lima detik, saya pikir kami masih P4. Tetapi dengan 10 detik..."

Vasseur melihat positif dari Meksiko

Terlepas dari penalti Hamilton, itu adalah akhir pekan yang kuat untuk Ferrari.

Charles Leclerc dan Hamilton mengamankan posisi kedua dan ketiga di grid saat kualifikasi - hasil terbaik Ferrari tahun ini.

Seandainya penalti Hamilton tidak ada, kemungkinan besar Ferrari akan membawa pulang dua mobil di empat besar.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saya pikir secara keseluruhan akhir pekan ini bagus. Kami memiliki kecepatan yang sangat kuat kemarin di kualifikasi dengan P2 dan P3, dan hari ini saya pikir Lando setidaknya selangkah lebih maju dan sulit dibayangkan bisa lebih baik dari P2,” ujar Vasseur kepada Sky Germany.

“Sisi negatifnya, mungkin penaltinya. Saya merasa penaltinya agak keras — 10 detik sangat, sangat keras karena ini membuat kami tertinggal dari semua grup, dan di Meksiko sangat sulit untuk menyalip sehingga ini merugikan kami.”

Article continues below ADVERTISEMENT