Hamilton Merasa Diperlakukan Tak Adil dengan Penalti GP Mexico City

Lewis Hamilton mengecam penalti waktu 10 detik yang diterimanya di Grand Prix Mexico City sebagai "sangat gila".

Hamilton dijatuhi hukuman berat karena meninggalkan trek dan mengambil keuntungan di tengah duelnya dengan Max Verstappen pada balapan hari Minggu di Autodromo Hermanos Rodriguez.

Hamilton mengalami lock-up dan berlari melintasi rumput saat keduanya bertarung di Tikungan 4, sebelum muncul kembali di depan Verstappen, yang kemudian disalip oleh pembalap Haas, Oliver Bearman.

Hamilton mempertahankan posisi ketiga di trek tetapi menerima penalti 10 detik yang diterapkan saat pit stop-nya.

Penalti tersebut menghancurkan harapan pembalap Inggris berusia 40 tahun itu untuk meraih podium pertamanya sebagai pembalap Ferrari karena ia finis di urutan kedelapan.

Hamilton bingung mengapa ia dihukum karena meninggalkan lintasan, tetapi pembalap lain, termasuk rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc, dan Verstappen, tidak dihukum karena melakukan hal yang sama di Tikungan 1 saat start.

"Maksud saya, itu hampir sama dengan semua orang di sekitar saya, jadi... Tidak masuk akal," kata Hamilton kepada wartawan setelah balapan di Mexico City.

"Saya memulai dengan baik. Anda mengerem di Tikungan 1, saya di P2, saya melewati [Tikungan] 1, 2, dan 3. Saya tidak keluar lintasan.

"Yang lain memotong jalur dan mempertahankan posisi dan tidak mendapatkan penalti. Itu benar-benar gila."

Hamilton and Verstappen renewed their famous F1 rivalry

Hamilton merasa diperlakukan tidak adil

Hamilton mendapati dirinya diselidiki atas beberapa insiden dengan Verstappen, termasuk tabrakan yang membuat keduanya saling bertabrakan di Tikungan 1, beberapa saat sebelum keluar jalur yang menyebabkan penalti yang merugikannya.

“Rasanya seperti balapan,” kata Hamilton. “Saya baik-baik saja di sana; hanya memotong jalur, lalu saya satu-satunya yang mendapat penalti 10 detik. Agak gila. 10 detik, berhenti dan jalan.

“Saya mencoba melewati jalan keluar, tetapi itu seperti tempat paling berdebu di dunia, dan saya tidak bisa memperlambat mobil, jadi saya akhirnya menepuk-nepuk rumput, tetapi itulah jalan keluar.”

Hamilton memberikan wawancara pasca-balapan yang cukup mendadak kepada Sky Sports F1.

"Awalnya menyenangkan, tapi akhirnya tidak seperti yang saya harapkan. Begitulah balapan," ujarnya.

"Situasinya sangat, sangat kotor di trek di luar line, dan saya sudah berusaha sebaik mungkin untuk membawa mobil kembali ke trek dengan selamat. Hanya itu yang bisa saya harapkan.

"Ya, ada beberapa hal positif. Setidaknya kami mendapat beberapa poin."

