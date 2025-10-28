FIA Membahas Dua Momen Kontroversial dari F1 GP Mexico City

FIA membahas dua momen kontroversial dari F1 GP Mexico City.

Liam Lawson
Liam Lawson

FIA telah merilis pernyataan terkait dua momen kontroversial di Grand Prix F1 Mexico City 2025.

Momen pertama terjadi di awal balapan, saat Liam Lawson nyaris menabrak dua petugas di trek yang sedang membersihkan puing-puing di puncak tikungan.

Pebalap asal Selandia Baru itu nyaris menabrak petugas, mencegah potensi kecelakaan serius.

Lawson melaporkan di radio tim: "Sobat.. Ya ampun, apa kau bercanda? Kau baru saja melihat itu?"

Ia kemudian menambahkan: "Aku bisa saja membunuh mereka, Sobat."

Menanggapi insiden tersebut, FIA mengatakan: "Setelah insiden di Tikungan 1, Pengendali Balap diberitahu bahwa terdapat puing-puing di lintasan pada puncak tikungan tersebut.

"Pada putaran ke-3, para marshal disiagakan dan disiagakan untuk memasuki lintasan dan membersihkan puing-puing setelah semua mobil melewati Tikungan 1.

"Segera setelah diketahui bahwa Lawson telah masuk pit, instruksi untuk mengirimkan marshal dibatalkan, dan bendera kuning ganda dikibarkan di area tersebut. Kami masih menyelidiki apa yang terjadi setelah titik tersebut."

VSC for Sainz VSC untuk insiden Sainz

Tahap akhir GP Mexico City juga dipengaruhi oleh oleh Virtual Safety Car.

Hal ini disebabkan oleh mobil Williams milik Carlos Sainz yang mogok, yang berhenti di area runoff di sektor terakhir.

Meskipun mobil keluar lintasan, VSC tetap dikerahkan oleh Race Direction.

Hal ini mencegah Max Verstappen menantang Charles Leclerc untuk posisi kedua dan mencegah Oscar Piastri menyerang Ollie Bearman.

Membela keputusan tersebut, FIA mengklarifikasi: “Kemudian pada putaran ke-70 balapan, Sainz melintir dan berhenti di area runoff di luar Tikungan 14. Mobilnya berhenti dalam posisi terbuka. 

"Mobil kemudian mulai berasap dan kontrol balapan menerima pemberitahuan kebakaran, yang memperjelas bahwa intervensi marshal diperlukan untuk pemulihan.

“Sebagaimana prosedur standar ketika marshal dikerahkan untuk memulihkan mobil, balapan dinetralkan. Dalam hal ini, Virtual Safety Car (VSC) diaktifkan hingga mobil dipindahkan ke lokasi aman di belakang pembatas.

“VSC berakhir segera setelah mobil berada dalam posisi terlindungi, dan balapan berakhir dalam kondisi bendera hijau.”

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

