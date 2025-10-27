Piastri Ungkap Perubahan Gaya Balap usai Kembali Teringgal di Mexico City

Oscar Piastri memulai balapan dari posisi kedelapan di Autódromo Hermanos Rodríguez, saat performa buruknya terus berlanjut.

Pebalap Australia itu tertinggal lebih dari 0,6 detik di belakang rekan setimnya di McLaren, Lando Norris, yang meraih pole.

Awal balapan tidak berjalan baik, dengan Piastri turun ke posisi kesembilan pada lap pembuka.

Namun, ia berhasil bangkit kembali ke posisi kelima, mendahului Kimi Antonelli melalui fase pit stop.

Ia kemudian melakukan manuver agresif terhadap George Russell di Tikungan 1.

Itu tidak cukup untuk mempertahankan posisi puncak klasemen, dengan Piastri kini tertinggal satu poin dari Norris dengan empat putaran tersisa.

Merefleksikan akhir pekannya yang sulit di Meksiko, Piastri mengakui bahwa ia kini perlu menyesuaikan cara mengemudinya dengan McLaren.

“Ya, ada banyak persaingan di luar sana. Sulit untuk mengetahuinya. Saya merasa sepanjang balapan saya selalu berada tepat di belakang seseorang,” kata Piastri.

“Saya hanya kesulitan dengan udara kotor, jadi itu cukup sulit. Saya pikir hal terpenting bagi saya adalah mencoba mempelajari hal yang ingin saya pelajari hari ini.

"Kemarin, setelah sesi latihan, menjadi jelas bahwa ada beberapa hal yang perlu saya ubah secara signifikan dalam cara saya mengemudi.

“Hari ini pertama-tama saya mencoba untuk membatasi kerusakan tetapi juga mencoba mempelajari beberapa hal tentang itu.

“Jika saya telah membuat beberapa kemajuan dalam hal itu, maka saya akan senang. Ketika rekan setim Anda memenangkan balapan, finis di posisi kelima bukanlah hal yang luar biasa.”

Piastri perlu ‘berkendara dengan efisien’

Setelah kemenangannya di Zandvoort, Piastri unggul 34 poin atas Norris di klasemen.

Namun, keunggulan tersebut telah hilang sepenuhnya menyusul serangkaian hasil buruk.

Ia finis di posisi kelima yang jauh di belakang Norris di Circuit of the Americas, jauh di belakang Norris.

Piastri mengakui ia "berusaha mengubah keadaan" untuk menemukan kembali performanya.

"Saya hanya harus mengemudi dengan sangat berbeda dalam beberapa akhir pekan terakhir," tambahnya. "Saya tidak mengemudi dengan cara yang berbeda saat saya perlu melakukannya.

"Agak aneh untuk memahaminya karena saya mengemudi persis sama seperti yang saya lakukan sepanjang tahun.

"Hanya saja dalam beberapa akhir pekan terakhir ini mobil atau ban membutuhkan cara mengemudi yang sangat berbeda. Saya tidak benar-benar melakukannya. Saya telah mencoba beberapa hal dengan mencoba sedikit mengubah keadaan hari ini.

“Setelah kita menganalisis apakah ini efektif atau tidak, kita berharap akan ada kemajuan.”

