Klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Mexico City di Autodromo Hermanos Rodriguez

Norris leads the championship for the first time since April
Lando Norris memimpin klasemen pembalap F1 2025 dengan selisih satu poin setelah Grand Prix Mexico City.

Norris meraih kemenangan F1 keenamnya tahun ini dengan dominasinya di Mexico City. Kemenangan ini berarti Norris memimpin klasemen kejuaraan untuk pertama kalinya sejak Arab Saudi.

Dengan empat putaran tersisa, momentum berada di tangan pembalap Inggris tersebut setelah akhir pekan yang sulit bagi Oscar Piastri, yang hanya mampu finis di posisi kelima.

Max Verstappen tertinggal 36 poin dari pemuncak klasemen setelah pemulihan impresif ke posisi keempat di Meksiko.

Ollie Bearman naik ke posisi ke-14 klasemen setelah finis terbaik sepanjang kariernya di posisi keempat.

Klasemen F1 2025 - Pembalap - Grand Prix Mexico City
PosPembalapNATTimMenangPoin
1Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team6357
2Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team7356
3Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing5321
4George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team2258
5Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP0210
6Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP0146
7Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing073
8Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team049
9Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber041
10Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team039
11Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing038
12Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team037
13Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team032
14Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team032
15Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team030
16Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team030
17Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing028
18Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team020
19Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber019
20Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team00
21Jack DoohanAUSBWT Alpine F1 Team00

Dengan kejuaraan konstruktor F1 2025 sudah dipastikan, fokus tertuju pada perebutan posisi kedua. Ferrari kembali mengungguli Mercedes dengan empat putaran tersisa.

Perebutan posisi kedua berlangsung ketat, dengan Ferrari, Mercedes, dan Red Bull hanya terpisahkan 10 poin. Williams tetap di posisi kelima dan berpeluang meraih finis terbaik mereka sejak 2017.

Perebutan posisi tengah berlangsung ketat dengan RB di posisi keenam, unggul tiga poin dari Aston Martin. Haas mengungguli Sauber.

Klasemen F1 2025 - Konstruktor - Grand Prix Mexico City
PosTimMenangPoin
CMcLaren F1 Team13713
2Scuderia Ferrari HP0356
3Mercedes AMG Petronas F1 Team2355
4Oracle Red Bull Racing5346
5Atlassian Williams Racing0111
6Visa Cash App Racing Bulls F1 Team072
7Aston Martin Aramco F1 Team069
8MoneyGram Haas F1 Team062
9Stake F1 Team Kick Sauber060
10BWT Alpine F1 Team020

