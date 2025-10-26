Klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Mexico City di Autodromo Hermanos Rodriguez
Pembaruan klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Mexico City.
Lando Norris memimpin klasemen pembalap F1 2025 dengan selisih satu poin setelah Grand Prix Mexico City.
Norris meraih kemenangan F1 keenamnya tahun ini dengan dominasinya di Mexico City. Kemenangan ini berarti Norris memimpin klasemen kejuaraan untuk pertama kalinya sejak Arab Saudi.
Dengan empat putaran tersisa, momentum berada di tangan pembalap Inggris tersebut setelah akhir pekan yang sulit bagi Oscar Piastri, yang hanya mampu finis di posisi kelima.
Max Verstappen tertinggal 36 poin dari pemuncak klasemen setelah pemulihan impresif ke posisi keempat di Meksiko.
Ollie Bearman naik ke posisi ke-14 klasemen setelah finis terbaik sepanjang kariernya di posisi keempat.
|Klasemen F1 2025 - Pembalap - Grand Prix Mexico City
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Menang
|Poin
|1
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|6
|357
|2
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|7
|356
|3
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|5
|321
|4
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|2
|258
|5
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|0
|210
|6
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|0
|146
|7
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|0
|73
|8
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|0
|49
|9
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|0
|41
|10
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|39
|11
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|0
|38
|12
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|37
|13
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|32
|14
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|0
|32
|15
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|30
|16
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|0
|30
|17
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Oracle Red Bull Racing
|0
|28
|18
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|0
|20
|19
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|0
|19
|20
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|0
|0
|21
|Jack Doohan
|AUS
|BWT Alpine F1 Team
|0
|0
Dengan kejuaraan konstruktor F1 2025 sudah dipastikan, fokus tertuju pada perebutan posisi kedua. Ferrari kembali mengungguli Mercedes dengan empat putaran tersisa.
Perebutan posisi kedua berlangsung ketat, dengan Ferrari, Mercedes, dan Red Bull hanya terpisahkan 10 poin. Williams tetap di posisi kelima dan berpeluang meraih finis terbaik mereka sejak 2017.
Perebutan posisi tengah berlangsung ketat dengan RB di posisi keenam, unggul tiga poin dari Aston Martin. Haas mengungguli Sauber.
|Klasemen F1 2025 - Konstruktor - Grand Prix Mexico City
|Pos
|Tim
|Menang
|Poin
|C
|McLaren F1 Team
|13
|713
|2
|Scuderia Ferrari HP
|0
|356
|3
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|2
|355
|4
|Oracle Red Bull Racing
|5
|346
|5
|Atlassian Williams Racing
|0
|111
|6
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|72
|7
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|69
|8
|MoneyGram Haas F1 Team
|0
|62
|9
|Stake F1 Team Kick Sauber
|0
|60
|10
|BWT Alpine F1 Team
|0
|20