F1 GP Mexico City 2025: Norris Kudeta Puncak Klasemen dengan Kemenangan

Lando Norris meraih kemenangan gemilang di F1 GP Mexico City untuk merebut puncak klasemen pembalap dari Oscar Piastri.

Pembalap Inggris itu mempertahankan keunggulannya setelah start menuju Tikungan 1 dan menghindari kekacauan di belakangnya, sebelum akhirnya berhasil meninggalkan para pesaingnya dalam perjalanan menuju kemenangan krusial dan meyakinkan dalam perebutan gelar juara.

Kemenangan keenam Norris di tahun 2025 ini membuatnya melampaui rekan setimnya di McLaren sekaligus rivalnya, Piastri, yang finis di posisi kelima, dan kini memimpin klasemen dengan satu poin dengan empat balapan tersisa.

Charles Leclerc dari Ferrari harus berterima kasih kepada Virtual Safety Car yang berhasil menjaga Max Verstappen tetap di posisi kedua.

Juara dunia empat kali itu melakukan pemulihan yang luar biasa dengan strategi alternatif untuk menjaga asa gelarnya tetap hidup.

Oliver Bearman menghasilkan performa terbaik dalam karier F1-nya hingga saat ini untuk mengamankan posisi keempat yang menakjubkan bagi Haas, di depan Piastri dan pasangan Mercedes, Kimi Antonelli dan George Russell, di posisi keenam dan ketujuh.

Lewis Hamilton finis di posisi kedelapan yang mengecewakan setelah terkena penalti waktu 10 detik karena meninggalkan trek dan mendapatkan keuntungan di Tikungan 4 dalam pertarungan sengit dengan mantan rival perebutan gelar, Verstappen.

Esteban Ocon dan Gabriel Bortoleto melengkapi posisi perolehan poin di posisi kesembilan dan kesepuluh untuk Haas dan Sauber.

F1 GP Mexico City 2025 - Autodromo Hermanos Rodriguez - Hasil Balapan Lengkap Pos Pembalap NAT Tim Lap/Gap 1 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 71 laps 2 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP +30.324s 3 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing +31.049s 4 Oliver Bearman GBR MoneyGram Haas F1 Team +40.955s 5 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team +42.065s 6 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team +47.837s 7 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team +50.287s 8 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP +56.446s 9 Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team +75.464s 10 Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber +76.863s 11 Yuki Tsunoda JPN Oracle Red Bull Racing +79.048s 12 Alex Albon THA Atlassian Williams Racing +1 lap 13 Isack Hadjar FRA Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +1 lap 14 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team +1 lap 15 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team +1 lap 16 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team +1 lap DNF Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing 70 laps DNF Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 36 laps DNF Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber 28 laps DNF Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 9 laps

