F1 GP Mexico City 2025: Norris Kudeta Puncak Klasemen dengan Kemenangan

Hasil lengkap F1 GP Mexico City 2025 di Autodromo Hermanos Rodriguez, putaran ke-20 dari 24.

Lando Norris celebrates his sixth win of 2025

Lando Norris meraih kemenangan gemilang di F1 GP Mexico City untuk merebut puncak klasemen pembalap dari Oscar Piastri.

Pembalap Inggris itu mempertahankan keunggulannya setelah start menuju Tikungan 1 dan menghindari kekacauan di belakangnya, sebelum akhirnya berhasil meninggalkan para pesaingnya dalam perjalanan menuju kemenangan krusial dan meyakinkan dalam perebutan gelar juara.

Kemenangan keenam Norris di tahun 2025 ini membuatnya melampaui rekan setimnya di McLaren sekaligus rivalnya, Piastri, yang finis di posisi kelima, dan kini memimpin klasemen dengan satu poin dengan empat balapan tersisa.

Charles Leclerc dari Ferrari harus berterima kasih kepada Virtual Safety Car yang berhasil menjaga Max Verstappen tetap di posisi kedua.

Juara dunia empat kali itu melakukan pemulihan yang luar biasa dengan strategi alternatif untuk menjaga asa gelarnya tetap hidup.

Oliver Bearman menghasilkan performa terbaik dalam karier F1-nya hingga saat ini untuk mengamankan posisi keempat yang menakjubkan bagi Haas, di depan Piastri dan pasangan Mercedes, Kimi Antonelli dan George Russell, di posisi keenam dan ketujuh.

Lewis Hamilton finis di posisi kedelapan yang mengecewakan setelah terkena penalti waktu 10 detik karena meninggalkan trek dan mendapatkan keuntungan di Tikungan 4 dalam pertarungan sengit dengan mantan rival perebutan gelar, Verstappen.

Esteban Ocon dan Gabriel Bortoleto melengkapi posisi perolehan poin di posisi kesembilan dan kesepuluh untuk Haas dan Sauber.

F1 GP Mexico City 2025 - Autodromo Hermanos Rodriguez - Hasil Balapan Lengkap

PosPembalapNATTimLap/Gap
1Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team71 laps
2Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP+30.324s
3Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing+31.049s
4Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team+40.955s
5Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team+42.065s
6Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team+47.837s
7George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team+50.287s
8Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP+56.446s
9Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team+75.464s
10Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber+76.863s
11Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing+79.048s
12Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing+1 lap
13Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team+1 lap
14Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team+1 lap
15Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team+1 lap
16Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team+1 lap
DNFCarlos SainzESPAtlassian Williams Racing70 laps
DNFFernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team36 laps
DNFNico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber28 laps
DNFLiam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team9 laps
