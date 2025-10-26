F1 GP Mexico City 2025: Norris Kudeta Puncak Klasemen dengan Kemenangan
Hasil lengkap F1 GP Mexico City 2025 di Autodromo Hermanos Rodriguez, putaran ke-20 dari 24.
Lando Norris meraih kemenangan gemilang di F1 GP Mexico City untuk merebut puncak klasemen pembalap dari Oscar Piastri.
Pembalap Inggris itu mempertahankan keunggulannya setelah start menuju Tikungan 1 dan menghindari kekacauan di belakangnya, sebelum akhirnya berhasil meninggalkan para pesaingnya dalam perjalanan menuju kemenangan krusial dan meyakinkan dalam perebutan gelar juara.
Kemenangan keenam Norris di tahun 2025 ini membuatnya melampaui rekan setimnya di McLaren sekaligus rivalnya, Piastri, yang finis di posisi kelima, dan kini memimpin klasemen dengan satu poin dengan empat balapan tersisa.
Charles Leclerc dari Ferrari harus berterima kasih kepada Virtual Safety Car yang berhasil menjaga Max Verstappen tetap di posisi kedua.
Juara dunia empat kali itu melakukan pemulihan yang luar biasa dengan strategi alternatif untuk menjaga asa gelarnya tetap hidup.
Oliver Bearman menghasilkan performa terbaik dalam karier F1-nya hingga saat ini untuk mengamankan posisi keempat yang menakjubkan bagi Haas, di depan Piastri dan pasangan Mercedes, Kimi Antonelli dan George Russell, di posisi keenam dan ketujuh.
Lewis Hamilton finis di posisi kedelapan yang mengecewakan setelah terkena penalti waktu 10 detik karena meninggalkan trek dan mendapatkan keuntungan di Tikungan 4 dalam pertarungan sengit dengan mantan rival perebutan gelar, Verstappen.
Esteban Ocon dan Gabriel Bortoleto melengkapi posisi perolehan poin di posisi kesembilan dan kesepuluh untuk Haas dan Sauber.
F1 GP Mexico City 2025 - Autodromo Hermanos Rodriguez - Hasil Balapan Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Lap/Gap
|1
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|71 laps
|2
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|+30.324s
|3
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|+31.049s
|4
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|+40.955s
|5
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|+42.065s
|6
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|+47.837s
|7
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|+50.287s
|8
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|+56.446s
|9
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|+75.464s
|10
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|+76.863s
|11
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Oracle Red Bull Racing
|+79.048s
|12
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|+1 lap
|13
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|+1 lap
|14
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|+1 lap
|15
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|+1 lap
|16
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|+1 lap
|DNF
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|70 laps
|DNF
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|36 laps
|DNF
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|28 laps
|DNF
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|9 laps