Piastri Tidak Bisa Menjelaskan Kurangnya Kecepatan di Kualifikasi

Oscar Piastri bingung menjelaskan kurangnya kecepatannya saat kualifikasi F1 GP Mexico City.

Piastri struggled in qualifying
Piastri struggled in qualifying

Oscar Piastri tak bisa menjelaskan kurangnya kecepatannya saat kualifikasi Grand Prix Mexico City.

Pemimpin klasemen, yang tertinggal sepanjang akhir pekan, lolos kualifikasi di posisi kedelapan dan terpaut 0,588 detik di belakang rekan setim McLaren sekaligus rival perebutan gelar, Lando Norris, yang melenggang mulus ke posisi pole.

Piastri, yang unggul 14 poin dari Norris dengan lima balapan tersisa, akan start di posisi ketujuh karena Carlos Sainz terkena penalti mundur lima posisi grid.

“Tidak ada kecepatan sama sekali, yang agak misterius,” aku Piastri. “Jaraknya kurang lebih sama sepanjang akhir pekan, jadi kita akan lihat di mana letak kesalahannya. Jelas ini agak membuat frustrasi.

“Tidak banyak perubahan yang terjadi pada perasaan saya di dalam mobil. Hanya saja akhir pekan ini dan akhir pekan lalu, rasanya kecepatannya belum muncul.

“Saya belum 100 persen yakin mengapa, jadi kita akan mencari tahu.”

Piastri akan berada tepat di belakang Max Verstappen dari Red Bull, yang memulai balapan dari posisi kelima dan tertinggal 40 poin dari pembalap Australia tersebut.

“Saya akan berusaha sebaik mungkin [dalam jangka panjang hingga Tikungan Pertama]. Itu akan menjadi kesempatan untuk membuat kemajuan," tambah Piastri. “Kita lihat saja apa yang bisa saya lakukan.”

McLaren akan meninjau kesulitan Piastri

Team Principal McLaren, Andrea Stella, mengatakan Piastri kehilangan waktu dari Norris di setiap tikungan.

"Ada beberapa hal yang perlu dikaji dari sisi Oscar," ujar Stella kepada Sky Sports F1.

"Lebih sulit baginya untuk menggunakan mobil saat kondisi menurun, seperti yang terjadi di Austin. Ini sesuatu yang perlu kami kaji dan tingkatkan untuk besok.

"Oscar, dibandingkan dengan Lando, kehilangan beberapa milidetik hampir di setiap tikungan, jadi intinya adalah dia mendapatkan feeling yang tepat dalam kondisi ini dan meningkatkan kecepatannya sedikit lebih banyak di setiap tikungan.

"Sulit untuk meningkatkan kecepatan sedikit lebih banyak tanpa mengalami masalah.

"Saya pikir kecepatan balapan kedua pembalap sangat kuat. Saya yakin Oscar akan mampu merebut kembali beberapa posisi."

Pakar F1 Sky Sports, Jacques Villeneuve, merasa komentar Piastri tentang kurangnya kecepatannya "aneh".

"Ketika Anda lebih lambat dari rekan setim Anda sejauh itu, Anda mencoba memacu lebih keras, Anda mendapat masalah, roda terkunci, dan Anda mulai mencari tahu masalah di sana-sini," kata juara dunia 1997 itu.

"Tapi dia tampak senang dengan kondisi mobilnya dan itu sungguh aneh."

In this article

Peter McLaren

Peter has been in the paddock for 20 years and has seen Valentino Rossi come and go. He is at the forefront of the Suzuki exit story and Marc Marquez’s injury issues.

Piastri Tidak Bisa Menjelaskan Kurangnya Kecepatan di KualifikasiMotoGP EditorTwitter, Instagram Lewis Larkam

Lewis regularly attends Grands Prix for Crash.net around the world. Often reporting on the action from the ground, Lewis tells the stories of the people who matter in the sport.

Piastri Tidak Bisa Menjelaskan Kurangnya Kecepatan di KualifikasiF1 EditorLinkedIn, Twitter Connor McDonagh

With a sharp eye for F1’s controversies and storylines, Connor is the heartbeat of our unbiased reporting.

Piastri Tidak Bisa Menjelaskan Kurangnya Kecepatan di KualifikasiF1 JournalistX Lewis Duncan
Lewis joined the Crash.net team in August of 2024 having been a journalist for five years covering MotoGP for the Motorsport Network.
 
Piastri Tidak Bisa Menjelaskan Kurangnya Kecepatan di KualifikasiJournalistX, LinkedIn Alex Whitworth

Alex joined the Crash.net team in August of 2024 having covered consumer and racing motorcycle news at Visordown for two years.

Piastri Tidak Bisa Menjelaskan Kurangnya Kecepatan di KualifikasiJournalistX, LinkedIn Jordan MorelandJordan is Crash MotoGP's social media manager, podcaster and occasional writer. Piastri Tidak Bisa Menjelaskan Kurangnya Kecepatan di KualifikasiSocial Media ManagerTwitter, LinkedIn Derry Munikartono

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Piastri Tidak Bisa Menjelaskan Kurangnya Kecepatan di KualifikasiIndonesian EditorTwitter, LinkedIn Rachit Thukral

Rachit joined the Crash.net team in 2025 with a primary focus on F1 and sportscar racing.

He previously served as a news editor at Motorsport.com, where he played a key role in the day-to-day editorial operations.

Piastri Tidak Bisa Menjelaskan Kurangnya Kecepatan di KualifikasiJournalist

Read More

Latest News

F1 News
Piastri Tidak Bisa Menjelaskan Kurangnya Kecepatan di Kualifikasi
36m ago
Piastri struggled in qualifying
MotoGP News
Pol Espargaro Meminta Maaf atas Kecelakaan Pertama Marini di 2025
49m ago
Pol Espargaro, Tech3 KTM, 2025 Malaysian MotoGP
MotoGP News
Fermin Aldeguer Sempat Merasa Tak Siap di Awal Musim 2025
53m ago
Fermin Aldeguer celebrates 2025 MotoGP rookie of the year title. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
MotoGP Malaysia 2025: Starting Grid untuk Balapan Hari Minggu
1h ago
Francesco Bagnaia, Alex Marquez, Franco Morbidelli. Qualifying, 2025 Malaysian MotoGP
F1 News
Valtteri Bottas Akui Nyaris Pindah ke Williams untuk Musim 2025
1h ago
James Vowles and Valtteri Bottas

More News

F1 News
F1 GP Mexico City 2025: Starting Grid untuk Balapan Hari Minggu
1h ago
The top three in Mexico City
MotoGP News
Pedro Acosta Akhirnya Menerima Kesulitan KTM di MotoGP 2025
1h ago
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2025 Malaysian MotoGP
F1 Results
F1 GP Mexico City 2025: Norris Ungguli Duo Ferrari untuk Pole
1h ago
Lando Norris
F1 News
Team Principal Menanggapi Rumor Pelanggaran Cost-Cap F1
8h ago
Three F1 team principals spoke about the cost cap
F1 Results
F1 GP Mexico City 2025: Hasil FP3 dari Autodromo Hermanos Rodriguez
8h ago
Lando Norris