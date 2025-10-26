Piastri Tidak Bisa Menjelaskan Kurangnya Kecepatan di Kualifikasi

Oscar Piastri tak bisa menjelaskan kurangnya kecepatannya saat kualifikasi Grand Prix Mexico City.

Pemimpin klasemen, yang tertinggal sepanjang akhir pekan, lolos kualifikasi di posisi kedelapan dan terpaut 0,588 detik di belakang rekan setim McLaren sekaligus rival perebutan gelar, Lando Norris, yang melenggang mulus ke posisi pole.

Piastri, yang unggul 14 poin dari Norris dengan lima balapan tersisa, akan start di posisi ketujuh karena Carlos Sainz terkena penalti mundur lima posisi grid.

“Tidak ada kecepatan sama sekali, yang agak misterius,” aku Piastri. “Jaraknya kurang lebih sama sepanjang akhir pekan, jadi kita akan lihat di mana letak kesalahannya. Jelas ini agak membuat frustrasi.

“Tidak banyak perubahan yang terjadi pada perasaan saya di dalam mobil. Hanya saja akhir pekan ini dan akhir pekan lalu, rasanya kecepatannya belum muncul.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saya belum 100 persen yakin mengapa, jadi kita akan mencari tahu.”

Piastri akan berada tepat di belakang Max Verstappen dari Red Bull, yang memulai balapan dari posisi kelima dan tertinggal 40 poin dari pembalap Australia tersebut.

“Saya akan berusaha sebaik mungkin [dalam jangka panjang hingga Tikungan Pertama]. Itu akan menjadi kesempatan untuk membuat kemajuan," tambah Piastri. “Kita lihat saja apa yang bisa saya lakukan.”

McLaren akan meninjau kesulitan Piastri

Team Principal McLaren, Andrea Stella, mengatakan Piastri kehilangan waktu dari Norris di setiap tikungan.

"Ada beberapa hal yang perlu dikaji dari sisi Oscar," ujar Stella kepada Sky Sports F1.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Lebih sulit baginya untuk menggunakan mobil saat kondisi menurun, seperti yang terjadi di Austin. Ini sesuatu yang perlu kami kaji dan tingkatkan untuk besok.

"Oscar, dibandingkan dengan Lando, kehilangan beberapa milidetik hampir di setiap tikungan, jadi intinya adalah dia mendapatkan feeling yang tepat dalam kondisi ini dan meningkatkan kecepatannya sedikit lebih banyak di setiap tikungan.

"Sulit untuk meningkatkan kecepatan sedikit lebih banyak tanpa mengalami masalah.

"Saya pikir kecepatan balapan kedua pembalap sangat kuat. Saya yakin Oscar akan mampu merebut kembali beberapa posisi."

Pakar F1 Sky Sports, Jacques Villeneuve, merasa komentar Piastri tentang kurangnya kecepatannya "aneh".

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Ketika Anda lebih lambat dari rekan setim Anda sejauh itu, Anda mencoba memacu lebih keras, Anda mendapat masalah, roda terkunci, dan Anda mulai mencari tahu masalah di sana-sini," kata juara dunia 1997 itu.

"Tapi dia tampak senang dengan kondisi mobilnya dan itu sungguh aneh."

Article continues below ADVERTISEMENT