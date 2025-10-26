F1 GP Mexico City 2025: Starting Grid untuk Balapan Hari Minggu
Starting grid untuk F1 GP Mexico City 2025 di Autodromo Hermanos Rodriguez.
Lando Norris meraih pole position untuk F1 GP Mexico City 2025, pembalap McLaren tersebut bergabung di baris terdepan bersama Charles Leclerc dari Ferrari.
Lewis Hamilton meraih hasil kualifikasi terbaiknya sebagai pembalap Ferrari dan memulai balapan di posisi ketiga, di depan mantan rekan setimnya di Mercedes, George Russell.
Calon juara Max Verstappen akan memulai balapan di posisi kelima untuk Red Bull, di depan Kimi Antonelli dari Mercedes.
Pemimpin klasemen Oscar Piastri hanya bisa lolos kualifikasi di posisi kedelapan, tetapi akan memulai balapan di posisi ketujuh karena penalti mundur lima posisi grid yang diterima Carlos Sainz.
Isack Hadjar, Oliver Bearman, dan Yuki Tsunoda melengkapi 10 besar lainnya.
Di ujung grid lainnya, Franco Coalpinto memulai balapan di posisi ke-20 dan terakhir, diikuti oleh Lance Stroll dari Aston Martin dan rekan setimnya di Alpine, Pierre Gasly.
F1 GP Mexico City 2025 - Autodromo Hermanos Rodriguez - Starting Grid
|Pos
|Driver
|Nat.
|Team
|1
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|2
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|3
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|4
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|5
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|6
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|7
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|8
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|9
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|10
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Oracle Red Bull Racing
|11
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|12
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|13
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|14
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|15
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|16
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|17
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|18
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|19
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|20
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team