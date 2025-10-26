F1 GP Mexico City 2025: Starting Grid untuk Balapan Hari Minggu

Starting grid untuk F1 GP Mexico City 2025 di Autodromo Hermanos Rodriguez.

The top three in Mexico City
The top three in Mexico City

Lando Norris meraih pole position untuk F1 GP Mexico City 2025, pembalap McLaren tersebut bergabung di baris terdepan bersama Charles Leclerc dari Ferrari.

Lewis Hamilton meraih hasil kualifikasi terbaiknya sebagai pembalap Ferrari dan memulai balapan di posisi ketiga, di depan mantan rekan setimnya di Mercedes, George Russell.

Calon juara Max Verstappen akan memulai balapan di posisi kelima untuk Red Bull, di depan Kimi Antonelli dari Mercedes.

Pemimpin klasemen Oscar Piastri hanya bisa lolos kualifikasi di posisi kedelapan, tetapi akan memulai balapan di posisi ketujuh karena penalti mundur lima posisi grid yang diterima Carlos Sainz.

Isack Hadjar, Oliver Bearman, dan Yuki Tsunoda melengkapi 10 besar lainnya.

Di ujung grid lainnya, Franco Coalpinto memulai balapan di posisi ke-20 dan terakhir, diikuti oleh Lance Stroll dari Aston Martin dan rekan setimnya di Alpine, Pierre Gasly.

F1 GP Mexico City 2025 - Autodromo Hermanos Rodriguez - Starting Grid

PosDriverNat.Team
1Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team
2Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP
3Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP
4George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team
5Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing
6Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team
7Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team
8Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team
9Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team
10Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing
11Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team
12Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing
13Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber
14Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team
15Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team
16Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber
17Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing
18Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team
19Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team
20Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team
Peter McLaren

Peter has been in the paddock for 20 years and has seen Valentino Rossi come and go. He is at the forefront of the Suzuki exit story and Marc Marquez’s injury issues.

F1 GP Mexico City 2025: Starting Grid untuk Balapan Hari MingguMotoGP EditorTwitter, Instagram Lewis Larkam

Lewis regularly attends Grands Prix for Crash.net around the world. Often reporting on the action from the ground, Lewis tells the stories of the people who matter in the sport.

F1 GP Mexico City 2025: Starting Grid untuk Balapan Hari MingguF1 EditorLinkedIn, Twitter Connor McDonagh

With a sharp eye for F1’s controversies and storylines, Connor is the heartbeat of our unbiased reporting.

F1 GP Mexico City 2025: Starting Grid untuk Balapan Hari MingguF1 JournalistX Lewis Duncan
Lewis joined the Crash.net team in August of 2024 having been a journalist for five years covering MotoGP for the Motorsport Network.
 
F1 GP Mexico City 2025: Starting Grid untuk Balapan Hari MingguJournalistX, LinkedIn Alex Whitworth

Alex joined the Crash.net team in August of 2024 having covered consumer and racing motorcycle news at Visordown for two years.

F1 GP Mexico City 2025: Starting Grid untuk Balapan Hari MingguJournalistX, LinkedIn Jordan MorelandJordan is Crash MotoGP's social media manager, podcaster and occasional writer. F1 GP Mexico City 2025: Starting Grid untuk Balapan Hari MingguSocial Media ManagerTwitter, LinkedIn Derry Munikartono

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

F1 GP Mexico City 2025: Starting Grid untuk Balapan Hari MingguIndonesian EditorTwitter, LinkedIn Rachit Thukral

Rachit joined the Crash.net team in 2025 with a primary focus on F1 and sportscar racing.

He previously served as a news editor at Motorsport.com, where he played a key role in the day-to-day editorial operations.

F1 GP Mexico City 2025: Starting Grid untuk Balapan Hari MingguJournalist

Read More

Latest News

MotoGP News
Pol Espargaro Meminta Maaf atas Kecelakaan Pertama Marini di 2025
52s ago
Pol Espargaro, Tech3 KTM, 2025 Malaysian MotoGP
MotoGP News
Fermin Aldeguer Sempat Merasa Tak Siap di Awal Musim 2025
4m ago
Fermin Aldeguer celebrates 2025 MotoGP rookie of the year title. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
MotoGP Malaysia 2025: Starting Grid untuk Balapan Hari Minggu
13m ago
Francesco Bagnaia, Alex Marquez, Franco Morbidelli. Qualifying, 2025 Malaysian MotoGP
F1 News
Valtteri Bottas Akui Nyaris Pindah ke Williams untuk Musim 2025
22m ago
James Vowles and Valtteri Bottas
F1 News
F1 GP Mexico City 2025: Starting Grid untuk Balapan Hari Minggu
36m ago
The top three in Mexico City

More News

MotoGP News
Pedro Acosta Akhirnya Menerima Kesulitan KTM di MotoGP 2025
1h ago
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2025 Malaysian MotoGP
F1 Results
F1 GP Mexico City 2025: Norris Ungguli Duo Ferrari untuk Pole
1h ago
Lando Norris
F1 News
Team Principal Menanggapi Rumor Pelanggaran Cost-Cap F1
7h ago
Three F1 team principals spoke about the cost cap
F1 Results
F1 GP Mexico City 2025: Hasil FP3 dari Autodromo Hermanos Rodriguez
7h ago
Lando Norris
MotoGP News
Bezzecchi Jelaskan Masalah Utamanya dengan Ban Baru di Sepang
7h ago
Marco Bezzecchi, Aprilia Factory Racing, 2025 Malaysian MotoGP