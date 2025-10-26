F1 GP Mexico City 2025: Norris Ungguli Duo Ferrari untuk Pole

Hasil lengkap kualifikasi dari F1 GP Mexico City 2025 di Autodromo Hermanos Rodriguez, putaran ke-20 dari 24.

Lando Norris akan memulai F1 GP Mexico City 2025 dari pole position setelah mengalahkan Charles Leclerc di babak kualifikasi.

Norris mendominasi sesi, menunjukkan kecepatan yang luar biasa sepanjang sesi. Setelah putaran pertama di Q3, Leclerc mengklaim pole position sementara di depan Norris.

Norris merespons dengan lap 1 menit 15,586 detik yang memukau untuk pole, unggul 0,2 detik dari Leclerc. Lewis Hamilton menegaskan performa impresif Ferrari, mengamankan posisi ketiga di grid untuk GP Mexico City.

Dalam hal kejuaraan, hari Minggu akan menjadi hari yang penting bagi Norris, dengan rival utamanya Oscar Piastri berada di posisi kedelapan. Piastri tampak kurang cepat sepanjang akhir pekan dan kembali kesulitan untuk menghasilkan satu putaran pun di akhir Q3.

Max Verstappen juga menjalani sesi yang sulit, dengan Red Bull mengalami masalah ketidakstabilan di sektor tengah. Pembalap asal Belanda itu akan start dari posisi kelima.

George Russell memaksimalkan Mercedes W16-nya, mengamankan posisi keempat, sementara Kimi Antonelli berada di posisi keenam yang menjanjikan. 

Carlos Sainz tampil impresif di posisi ketujuh, tetapi mendapat penalti turun lima posisi grid setelah insidennya dengan Antonelli di Circuit of the Americas. Isack Hadjar dan Ollie Bearman melengkapi 10 besar di babak kualifikasi.

Merefleksikan pencapaian mereka di pole position, Norris berkata di Meksiko: "Saya senang bisa kembali meraih pole position. Sebenarnya sudah cukup lama, jadi rasanya menyenangkan. Putaran itu adalah salah satu momen di mana kita tidak benar-benar tahu apa yang terjadi. Rasanya lumayan, tetapi ketika saya melihat catatan waktunya, saya sangat terkejut.

"Saya merasa baik sepanjang akhir pekan, terutama hari ini. Saya sedikit gugup dengan Ferrari di akhir, tetapi saya berhasil keluar di saat yang penting dan saya sangat senang. Saya kurang tidur akhir-akhir ini, jadi mungkin itu kuncinya?

"Saya telah menjalani beberapa balapan yang bagus di sini sebelumnya dan akan fokus pada apa yang bisa saya kendalikan. Hanya itu yang bisa saya lakukan."

2025 F1 Mexico City Grand Prix - Qualifying Results
PosDriverNat.TeamQ1Q2Q3
1Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team1m16.899s1m16.252s1m15.586s
2Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m17.024s1m16.658s1m15.848s
3Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m16.736s1m16.458s1m15.938s
4George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m16.895s1m16.537s1m16.034s
5Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m17.076s1m16.605s1m16.070s
6Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m17.291s1m16.773s1m16.118s
7Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing1m17.171s1m16.607s1m16.172s
8Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team1m17.158s1m16.737s1m16.174s
9Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m16.733s1m16.804s1m16.252s
10Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team1m17.040s1m16.787s1m16.460s
11Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing1m17.234s1m16.816s 
12Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team1m16.948s1m16.837s 
13Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber1m17.251s1m17.016s 
14Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m17.232s1m17.103s 
15Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m16.961s1m18.072s 
16Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber1m17.412s  
17Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing1m17.490s  
18Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m17.546s  
19Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m17.606s  
20Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m17.670s  
