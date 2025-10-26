F1 GP Mexico City 2025: Norris Ungguli Duo Ferrari untuk Pole

Lando Norris akan memulai F1 GP Mexico City 2025 dari pole position setelah mengalahkan Charles Leclerc di babak kualifikasi.

Norris mendominasi sesi, menunjukkan kecepatan yang luar biasa sepanjang sesi. Setelah putaran pertama di Q3, Leclerc mengklaim pole position sementara di depan Norris.

Norris merespons dengan lap 1 menit 15,586 detik yang memukau untuk pole, unggul 0,2 detik dari Leclerc. Lewis Hamilton menegaskan performa impresif Ferrari, mengamankan posisi ketiga di grid untuk GP Mexico City.

Dalam hal kejuaraan, hari Minggu akan menjadi hari yang penting bagi Norris, dengan rival utamanya Oscar Piastri berada di posisi kedelapan. Piastri tampak kurang cepat sepanjang akhir pekan dan kembali kesulitan untuk menghasilkan satu putaran pun di akhir Q3.

Max Verstappen juga menjalani sesi yang sulit, dengan Red Bull mengalami masalah ketidakstabilan di sektor tengah. Pembalap asal Belanda itu akan start dari posisi kelima.

George Russell memaksimalkan Mercedes W16-nya, mengamankan posisi keempat, sementara Kimi Antonelli berada di posisi keenam yang menjanjikan.

Carlos Sainz tampil impresif di posisi ketujuh, tetapi mendapat penalti turun lima posisi grid setelah insidennya dengan Antonelli di Circuit of the Americas. Isack Hadjar dan Ollie Bearman melengkapi 10 besar di babak kualifikasi.

Merefleksikan pencapaian mereka di pole position, Norris berkata di Meksiko: "Saya senang bisa kembali meraih pole position. Sebenarnya sudah cukup lama, jadi rasanya menyenangkan. Putaran itu adalah salah satu momen di mana kita tidak benar-benar tahu apa yang terjadi. Rasanya lumayan, tetapi ketika saya melihat catatan waktunya, saya sangat terkejut.

"Saya merasa baik sepanjang akhir pekan, terutama hari ini. Saya sedikit gugup dengan Ferrari di akhir, tetapi saya berhasil keluar di saat yang penting dan saya sangat senang. Saya kurang tidur akhir-akhir ini, jadi mungkin itu kuncinya?

"Saya telah menjalani beberapa balapan yang bagus di sini sebelumnya dan akan fokus pada apa yang bisa saya kendalikan. Hanya itu yang bisa saya lakukan."

2025 F1 Mexico City Grand Prix - Qualifying Results Pos Driver Nat. Team Q1 Q2 Q3 1 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 1m16.899s 1m16.252s 1m15.586s 2 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1m17.024s 1m16.658s 1m15.848s 3 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1m16.736s 1m16.458s 1m15.938s 4 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m16.895s 1m16.537s 1m16.034s 5 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m17.076s 1m16.605s 1m16.070s 6 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m17.291s 1m16.773s 1m16.118s 7 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing 1m17.171s 1m16.607s 1m16.172s 8 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team 1m17.158s 1m16.737s 1m16.174s 9 Isack Hadjar FRA Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m16.733s 1m16.804s 1m16.252s 10 Oliver Bearman GBR MoneyGram Haas F1 Team 1m17.040s 1m16.787s 1m16.460s 11 Yuki Tsunoda JPN Oracle Red Bull Racing 1m17.234s 1m16.816s 12 Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team 1m16.948s 1m16.837s 13 Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber 1m17.251s 1m17.016s 14 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 1m17.232s 1m17.103s 15 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m16.961s 1m18.072s 16 Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber 1m17.412s 17 Alex Albon THA Atlassian Williams Racing 1m17.490s 18 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 1m17.546s 19 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 1m17.606s 20 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 1m17.670s

