F1 GP Mexico City 2025: Norris Ungguli Duo Ferrari untuk Pole
Hasil lengkap kualifikasi dari F1 GP Mexico City 2025 di Autodromo Hermanos Rodriguez, putaran ke-20 dari 24.
Lando Norris akan memulai F1 GP Mexico City 2025 dari pole position setelah mengalahkan Charles Leclerc di babak kualifikasi.
Norris mendominasi sesi, menunjukkan kecepatan yang luar biasa sepanjang sesi. Setelah putaran pertama di Q3, Leclerc mengklaim pole position sementara di depan Norris.
Norris merespons dengan lap 1 menit 15,586 detik yang memukau untuk pole, unggul 0,2 detik dari Leclerc. Lewis Hamilton menegaskan performa impresif Ferrari, mengamankan posisi ketiga di grid untuk GP Mexico City.
Dalam hal kejuaraan, hari Minggu akan menjadi hari yang penting bagi Norris, dengan rival utamanya Oscar Piastri berada di posisi kedelapan. Piastri tampak kurang cepat sepanjang akhir pekan dan kembali kesulitan untuk menghasilkan satu putaran pun di akhir Q3.
Max Verstappen juga menjalani sesi yang sulit, dengan Red Bull mengalami masalah ketidakstabilan di sektor tengah. Pembalap asal Belanda itu akan start dari posisi kelima.
George Russell memaksimalkan Mercedes W16-nya, mengamankan posisi keempat, sementara Kimi Antonelli berada di posisi keenam yang menjanjikan.
Carlos Sainz tampil impresif di posisi ketujuh, tetapi mendapat penalti turun lima posisi grid setelah insidennya dengan Antonelli di Circuit of the Americas. Isack Hadjar dan Ollie Bearman melengkapi 10 besar di babak kualifikasi.
Merefleksikan pencapaian mereka di pole position, Norris berkata di Meksiko: "Saya senang bisa kembali meraih pole position. Sebenarnya sudah cukup lama, jadi rasanya menyenangkan. Putaran itu adalah salah satu momen di mana kita tidak benar-benar tahu apa yang terjadi. Rasanya lumayan, tetapi ketika saya melihat catatan waktunya, saya sangat terkejut.
"Saya merasa baik sepanjang akhir pekan, terutama hari ini. Saya sedikit gugup dengan Ferrari di akhir, tetapi saya berhasil keluar di saat yang penting dan saya sangat senang. Saya kurang tidur akhir-akhir ini, jadi mungkin itu kuncinya?
"Saya telah menjalani beberapa balapan yang bagus di sini sebelumnya dan akan fokus pada apa yang bisa saya kendalikan. Hanya itu yang bisa saya lakukan."
|2025 F1 Mexico City Grand Prix - Qualifying Results
|Pos
|Driver
|Nat.
|Team
|Q1
|Q2
|Q3
|1
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|1m16.899s
|1m16.252s
|1m15.586s
|2
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m17.024s
|1m16.658s
|1m15.848s
|3
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m16.736s
|1m16.458s
|1m15.938s
|4
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m16.895s
|1m16.537s
|1m16.034s
|5
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m17.076s
|1m16.605s
|1m16.070s
|6
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m17.291s
|1m16.773s
|1m16.118s
|7
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|1m17.171s
|1m16.607s
|1m16.172s
|8
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|1m17.158s
|1m16.737s
|1m16.174s
|9
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m16.733s
|1m16.804s
|1m16.252s
|10
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m17.040s
|1m16.787s
|1m16.460s
|11
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Oracle Red Bull Racing
|1m17.234s
|1m16.816s
|12
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m16.948s
|1m16.837s
|13
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m17.251s
|1m17.016s
|14
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m17.232s
|1m17.103s
|15
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m16.961s
|1m18.072s
|16
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m17.412s
|17
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|1m17.490s
|18
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m17.546s
|19
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m17.606s
|20
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|1m17.670s