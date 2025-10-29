Bezzecchi dan Aprilia Temukan Banyak Hal dari GP Mayalsia yang Sulit

Aprilia tiba di Malaysia berbekal momentum sebagai pabrikan terkuat dari akhir pekan GP Indonesia dan Australia.

Namun setelah memenangkan tiga dari empat balapan terakhir di Mandalika dan Phillip Island, Aprilia meninggalkan Sepang hanya dengan 10 poin konstruktor - dibandingkan catatan sempurna 37 poin di Australia - poin teendah di antara pabrikan mana pun.

Namun, Aprilia dan pembalap bintangnya Marco Bezzecchi menemukan banyak hal untuk dikerjakan dari sisi pengembangan RS-GP setelah akhir pekan Sepang.

“Kami tahu bahwa datang ke sini akan sedikit lebih sulit dibandingkan dengan Phillip Island,” kata bintang pabrikan Marco Bezzecchi, yang finis di posisi keenam (Sprint) dan kesebelas (GP).

“Saya merasa jauh lebih baik daripada saat tes [kesembilan], dan karena itu saya cukup puas.

“Tetapi tentu saja kami masih memiliki beberapa pekerjaan yang harus dilakukan, dan saya pikir performa motor dan secara umum akhir pekan ini sangat baik bagi kami, karena kami menemukan banyak hal untuk diperbaiki.

"Kami sudah punya banyak ide. Jadi, pada akhirnya, tentu saja, hasilnya bukan yang terbaik, tetapi itu bagian dari proses dan kami akan terus berupaya, seperti biasa, untuk meningkatkannya."

2025 Malaysian MotoGP: Podium plus Aprilia riders

Bezzecchi mengatakan ia "kesulitan menemukan cara terbaik untuk menyalurkan seluruh tenaga ke trek" di awal akhir pekan, membuatnya tidak bisa langsung masuk Kualifikasi 2 dan hanya start di posisi ke-14.

Pembalap Italia itu menambahkan bahwa pilihan ban depan yang salah, Medium alih-alih Soft, untuk Grand Prix juga telah menutupi potensi penuh RS-GP.

“Kami tidak mengambil pilihan yang tepat dengan ban depan, tetapi terlepas dari ini, saya pikir saya mungkin bisa tampil serupa seperti kemarin dan tetap menggunakan Bastianini [posisi ke-7] atau di Giannantonio [posisi ke-6].

“Saya tidak menargetkan kemenangan, hari ini tidak realistis, tetapi mungkin melakukan itu adalah yang terbaik yang bisa saya lakukan.”

Sementara Bezzecchi kesulitan dengan ban depan medium, rookie Trackhouse Ai Ogura memilih ban soft dan finis satu posisi di depan sebagai pebalap RS-GP teratas di posisi kesepuluh.

Meskipun mencatatkan skor terendah sejak akhir pekan di Catalunya, Bezzecchi masih menempati posisi ketiga dalam kejuaraan dunia setelah pemenang Sprint Francesco Bagnaia tidak menyelesaikan balapan karena kebocoran ban di Grand Prix.

Sementara itu, Aprilia hanya unggul 30 poin atas KTM dalam perebutan posisi runner-up konstruktor di belakang Ducati, dengan hanya tersisa putaran Portimao dan Valencia.

