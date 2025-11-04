Alex Marquez Menyambut Status Unggulan di MotoGP 2026

Setelah menjadi runner-up gelar tahun ini, Alex Marquez hanya butuh satu posisi lagi untuk gelar MotoGP.

Alex Marquez, 2025 Malaysian MotoGP
Menjadi runner-up dari sang kakak, Marc Marquez, dan dipastikaan naik ke mesin Ducati spesifikasi pabrik terbaru, Alex Marquez sadar adalah hal "alami" untuk dirinya menjadi salah satu pesaing untuk kejuaraan dunia MotoGP 2026.

Pembalap Gresini, yang mengamankan runner-up klasemen dengan dua putaran tersisa di Sepang, menikmati musim terobosan dengan 24 podium, termasuk tiga kemenangan Grand Prix, pada GP24 berusia satu tahun.

Kenaikan status Alex yang akan datang berarti Ducati akan kembali memiliki empat motor pabrikan di 2026, bersama Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, ditambah Fabio di Giannantonio dari VR46.

"Saya berharap untuk terus membangun tren naik yang telah kita mulai tahun ini - itu akan menjadi hal yang paling penting: tidak stagnan," kata Alex Marquez selama acara Estrella-Galicia ketika ditanyai tentang harapannya untuk tahun depan.

“Kita perlu menemukan langkah ekstra di sirkuit di mana kita telah berjuang sedikit lebih dari biasanya. Tujuannya adalah untuk mengurangi penderitaan dan terus memperbaiki detail kecil, karena selalu ada sesuatu yang harus dikerjakan.”

“Tekanan bisa menyakiti atau memberi Anda motivasi”

Tetapi Marquez yang lebih muda mengakui bahwa harapan pasti akan meningkat dengan mesin pabrik di bawahnya.

"Saya mengerti, dan wajar saja, bahwa setelah menyelesaikan runner-up, tahun depan kami akan berada di antara nama-nama yang disebutkan sebagai pesaing gelar - terutama mengetahui bahwa kami akan mengendarai sepeda pabrik," katanya.

“Di situlah tekanan dapat menyakiti Anda atau memberi Anda motivasi.

“Kami akan memiliki materi yang sangat bagus; tidak ada lagi yang perlu diubah. Pekerjaan yang telah kami lakukan telah terbukti efektif, jadi kami akan melihat apakah kami dapat meningkatkan di area tertentu, tetapi filosofi, suasana, dan cara kami mendekati balapan akhir pekan harus tetap sama.”

"Langkah yang paling penting"

Melihat lagi musim MotoGP terkuatnya, pembalap Spanyol itu mengatakan kuncinya adalah konsistensi dan tetap tenang.

“Lihat, masih ada dua balapan yang harus diikuti dan saya sudah menjadi runner-up di kejuaraan dunia,” lanjutnya. 

“Bisakah kamu selalu berkembang? Ya. Apakah ada kesalahan sepanjang tahun? Tentu saja - semua orang membuat mereka dalam kejuaraan yang begitu panjang.

“Sebagai seorang pembalap, saya telah mampu meningkatkan banyak hal tahun ini, saya telah dewasa, dan semuanya jauh lebih jelas bagi saya sekarang.

“Tetapi di atas segalanya, langkah terpenting yang saya dan tim saya ambil adalah tetap tenang ketika keadaan menjadi rumit - untuk dapat duduk, menarik napas.

“Ketenangan itu datang ketika Anda tahu Anda memiliki kecepatan. Ini adalah musim yang sangat baik, indah, dan bersejarah yang dapat saya nikmati sepenuhnya dari awal hingga akhir.”

Dengan Gresini juga sudah mengunci gelar Tim Independen di Malaysia, Alex akan tampil tanpa tekanan di dua putaran terakhir, dimulai di Portimao akhir pekan ini.

