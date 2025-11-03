Bastianini Berharap Menemukan Kebangkitan Kualifikasi di Portimao

Terakhir kali MotoGP membalap di Portimao, pada awal 2024, Enea Bastianini meraih pole sebagai pebalap pabrikan Ducati sebelum finis kedua di belakang Jorge Martin di Grand Prix tersebut.

Kembali akhir pekan ini sebagai pebalap Tech3 KTM, pebalap Italia itu sangat membutuhkan kembali performa time-attack-nya setelah hanya memiliki tiga kali start 10 besar dari 19 putaran musim ini.

Rata-rata posisi grid Bastianini adalah ke-16, dan ia belum pernah memulai lebih tinggi dari posisi ke-17 dalam lima putaran terakhir.

Namun kecepatan balapannya terlihat jelas di Malaysia terakhir kali, di mana ia melesat dari posisi ke-19 ke posisi ketujuh.

“Kami tiba di Portimao dengan keyakinan dari dua balapan yang solid di Australia dan Malaysia,” kata Bastianini, yang berbagi podium Portimao 2024 dengan rookie KTM, Pedro Acosta.

“Melihat musim lalu, KTM memang cepat di sini, jadi ini menggembirakan bagi kami, tetapi kami tahu masih ada yang kurang di kualifikasi.

“Saya harap kami bisa menemukan cara untuk lebih kompetitif di satu putaran, dan semoga, kami bisa mencoba lolos kualifikasi untuk baris kedua atau ketiga, yang seharusnya akan mempermudah hidup kami!”

Tech3 memiliki sejarah yang kuat di Portimao, setelah memenangkan MotoGP Portugal perdana bersama pahlawan tuan rumah Miguel Oliveira pada tahun 2020 serta podium kelas utama pertama Acosta.

“Tim Tech3 memiliki kenangan yang sangat indah di trek ini, sejak Miguel Oliveira memenangkan edisi pertama GP Portugal bersama kami pada tahun 2020 dengan KTM, dan Pedro Acosta meraih podium MotoGP pertamanya di sana bersama kami musim lalu,” kata manajer tim Nicolas Goyon.

“Motor kami selalu kuat di trek ini, kami memiliki tiga KTM di posisi lima besar pada tahun 2024, yang membuat kami yakin kami memiliki kemampuan untuk bertarung di depan tahun ini.

“Enea akan tiba dalam kondisi prima dengan dua balapan yang kuat, dan kami tahu dia akan bertekad untuk meningkatkan kualifikasi. Portimao bisa menjadi tempat yang tepat untuk melakukannya, karena dia memulai dari posisi pole di sana pada tahun 2024.”

Dengan Maverick Vinales yang masih dalam pemulihan pascaoperasi bahu, pembalap penguji KTM MotoGP Pol Espargaro akan kembali bergabung dengan Bastianini di jajaran Tech3 akhir pekan ini.