"Dari Menang ke DNF" - Fernandez Merasakan Fantastisnya MotoGP

Setelah kemenangan debut MotoGP di Phillip Island, Raul Fernandez bahkan tidak mencetak satu poin pun minggu berikutnya di Sepang.

Raul Fernandez, 2025 Malaysian MotoGP
Raul Fernandez datang ke Sepang sebagai pemenang balapan MotoGP, tapi dia menghadapi semacam pemeriksaan kenyataan di akhir pekan tersebut.

Pembalap Trackhouse Aprilia itu menghadapi akhir pekan yang lebih berat dengan RS-GP di Malaysia, di mana ia lolos kualifikasi di posisi ke-15, finis di posisi ke-13 di Sprint, dan kemudian terjatuh dari posisi ke-14 di pertengahan balapan.

“Perasaan yang muncul setelah kemenangan pertama lalu DNF cukup aneh,” kata Fernandez tentang fluktuasi emosi yang ekstrem. “Tapi bagaimanapun, itu bagian dari pekerjaan.

“Anda lihat MotoGP: Seminggu yang lalu, Honda mengalami banyak masalah dan sekarang Mir kembali naik podium.

“Itu berarti MotoGP adalah olahraga yang fantastis, karena Anda melihat banyak pembalap dan merek yang berbeda bersaing untuk podium. Itu menyenangkan.”

Raul Fernandez wins 2025 Australian MotoGP
Fernandez adalah salah satu dari tujuh pemenang Grand Prix berbeda musim ini, dan di antara 13 pembalap – dari kelima pabrikan – yang meraih podium hari Minggu.

Terlepas dari kekecewaan Sepang, Fernandez lebih memilih untuk melihat empat putaran flyaway secara keseluruhan.

“Minggu lalu saya meraih kemenangan pertama saya, tetapi juga di Mandalika dan Jepang kami cukup kuat,” ujarnya. “Bagi saya, kesimpulan tur Asia cukup positif. 

"Tentu saja, balapan ini tidak membantu mempertahankan jalur kompetitif kami, tetapi kami tahu bahwa trek seperti ini mungkin akan terjadi.

“Tetapi kami tidak bisa hanya melihat balapan ini, karena kami tahu bahwa ini adalah salah satu trek terburuk bagi kami.

“Juga, itu adalah kesalahan saya, karena saya memilih ban depan Medium. Jadi itu adalah konsekuensi dari mencoba sesuatu yang berbeda untuk menemukan solusi yang lebih baik di saat-saat terakhir.”

2025 Malaysian MotoGP: Podium plus Aprilia riders
Penyesalan utama Fernandez adalah kehilangan setidaknya beberapa poin kejuaraan, membuatnya hanya tertinggal 4 poin atas Fabio Quartararo dari Yamaha dan berada di posisi kesembilan klasemen kejuaraan dunia.

“Jika kami bisa meraih dua, tiga, atau empat poin, itu positif bagi kami,” ujarnya. “Lagipula, kecepatannya tidak terlalu kompetitif, jadi kami perlu menganalisis dengan baik apa yang terjadi akhir pekan ini.

“Yang penting untuk ke depannya adalah kami akan menjalani tiga hari uji coba [pramusim 2026] di sini untuk mencoba menemukan sesuatu.”

Fernandez menuju Grand Prix Portugal akhir pekan ini dengan 146 poin, lebih dari dua kali lipat total 66 poin tahun lalu.

