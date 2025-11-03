Honda Berpotensi Kehilangan Konsesi Besar di Musim 2026

Honda telah benar-benar melupakan tahun terburuknya di 2024 dengan musim 2025 yang kuat saat RC213V mengembalikan martabatnya sebagai paket yang bisa bersaing di MotoGP.

Setelah tanpa kemenangan dan podium sejak musim 2023, Honda merayakan kemenangan Grand Prix bersama Johann Zarco di Grand Prix Prancis yang basah tahun ini.

Kemenangan ini diikuti dengan finis kedua di Grand Prix Inggris (berlangsung dalam kondisi kering), lagi-lagi dengan Zarco dari LCR.

Di Grand Prix Jepang, Joan Mir memberi tim pabrikan Honda podium Minggu pertamanya sejak ajang yang sama di tahun 2023, dan menambahkan posisi kedua di catatan waktunya di Grand Prix Malaysia.

Wajar saja, Honda mulai berpikir jauh lebih besar menjelang tahun 2026, dengan perubahan regulasi besar menyongsong di 2027.

“Ketika Anda melihat hasil yang mulai terlihat dan motornya semakin baik, para pembalap tahu mereka bisa sedikit lebih memaksakan diri,” ujar pembalap penguji Honda, Aleix Espargaro, di Malaysia.

“Targetnya jelas untuk memenangkan balapan dan di awal musim, itu tampak seperti mimpi. Tapi sekarang kami bisa mewujudkannya dengan jari.”

Luca Marini, Honda Factory Racing, 2025 Hungarian MotoGP © Gold and Goose

Kenaikan rating konsesi menanti

Honda telah mendapat keuntungan dari sistem konsesi baru yang diterapkan untuk tahun 2024 dalam upayanya membantu HRC dan sesama pabrikan Jepang lainnya, Yamaha, mendekat ke rival-rivalnya di depan grid.

Meskipun keduanya telah meraih peningkatan yang signifikan dibandingkan 2024, Honda adalah tim yang paling mungkin mendapatkan peningkatan rating konsesi musim depan.

Departemen teknik Honda - yang kini dipimpin oleh mantan Direktur Teknis Aprilia, Romano Albesiano - terus memperbarui paket RC213V yang ada, dengan berbagai fitur baru yang memberikan peningkatan signifikan.

Salah satu area di mana Honda benar-benar mengalami peningkatan adalah mesin, yang kini menghasilkan tenaga sekaligus traksi yang lebih baik.

Di Grand Prix Malaysia, Zarco dan Mir mencatatkan kecepatan terbaik 338,5 km/jam (210,3 mph), yang hanya hanya dilampaui oleh Pedro Acosta dari KTM dengan 341,7 km/jam (212,3 mph).

Itu lompatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun lalu di ajang yang sama, di mana Honda terbaik mencatatkan kecepatan tertinggi 334,3 km/jam (207,7 mph).

Top Speed adalah salah satu hal di MotoGP, namun motor dengan tenaga lebih besar akan sangat membantu pembalap menjauh dari batas absolut saat pengereman karena pembalap tidak berupaya mengejar sepersepuluh detik yang hilang di lintasan lurus.

Peningkatan ini merupakan salah satu dampak positif dari sistem konsesi baru, yang meliputi pengembangan mesin gratis bagi mereka yang berada di peringkat D, dengan Honda dan Yamaha berada di rating tersebut.

Pabrikan mana pun yang berada di peringkat C atau lebih tinggi wajib mematuhi pembekuan pengembangan mesin.

Kenaikan ke rating lebih tinggi berarti pembekuan pengembangan akan segera berlaku untuk tahun 2026, setelah aturan disahkan untuk mengelola biaya menjelang peralihan ke 850cc pada tahun 2027.

Honda saat ini hampir naik peringkat konsesi. Berdasarkan aturan saat ini, peringkat didasarkan pada persentase total poin yang ditawarkan yang dicetak oleh pabrikan dalam dua periode.

Dalam hal ini, periode tersebut mencakup balapan pertama tahun 2025 hingga balapan terakhir. Pabrikan mana pun yang memperoleh skor kurang dari 35% dari total poin yang tersedia untuk musim tersebut, yang dalam kasus ini adalah 814, akan diklasifikasikan sebagai peringkat konsesi D.

Honda, setelah 20 putaran, kini memiliki 266 poin - sekitar 35,946% dari total poin yang tersedia melalui 20 putaran sejauh ini. Jika tidak mencetak poin lagi di dua putaran terakhir di Portugal dan Valencia, Honda akan mengakhiri musim di bawah ambang batas 35%, yaitu 32,678%.

Untuk mencapai angka 35%, Honda harus mengakhiri musim dengan 285 poin (35,012%) atau lebih untuk naik ke peringkat C bersama KTM dan Aprilia.

Dengan 74 poin tersisa untuk diperebutkan tahun ini, Honda hanya membutuhkan 19 poin untuk naik ke peringkat konsesinya. Saat ini, rata-rata poin per putarannya adalah 13,3.

Selain kehilangan pengembangan mesin gratis untuk tahun 2026 jika naik ke peringkat C, Honda juga akan kehilangan akses tes dengan pembalap, kehilangan alokasi mesin menjadi setidaknya tujuh, bukan sembilan, dan juga berkurangnya jatah pembaruan aero di tengah musim, dari dua menjadi satu.

Mereka akan memiliki 40 ban lebih sedikit untuk tes dan hanya bbisa menguji di tiga sirkuit pada kalender saat ini; saat ini, mereka diizinkan untuk menguji di sirkuit mana pun. Tapi, Honda akan mempertahankan enam wildcard-nya untuk musim ini.

Pengurangan pengujian untuk Honda, bagaimanapun, diimbangi oleh fakta bahwa mereka memperkuat tim pengujinya selama musim dingin dengan menambahkan pemenang Grand Prix tiga kali Aleix Espargaro bersama Takaaki Nakagami.

Pembekuan pengembangan mesin juga tepat waktu. Sementara pabrikan mana pun lebih suka kebebasan untuk mengembangkan mesin sepanjang tahun, Honda telah mencapai posisi yang baik dengan motornya saat ini dan sekarang dapat memfokuskan semua sumber dayanya pada tahun 2027.

Sebaliknya, Yamaha sedang mengerjakan proyek V4 untuk tahun depan di bawah peraturan 1000cc saat ini sambil juga menentukan jalurnya untuk proyek 850cc.

Yamaha juga matematis juga dapat memajukan urutan konsesi. Akan tetapi, ia perlu mencetak 64 poin dari dua putaran terakhir dan saat ini memiliki rata-rata poin per putaran sebesar 11,05.