Miguel Oliveira Menuju Balapan Kandang Terakhirnya di MotoGP

Miguel Oliveira mengucapkan selamat tinggal kepada para penggemar di kandangnya sebagai pembalap MotoGP di Grand Prix Portugal akhir pekan ini.

Miguel Oliveira
Miguel Oliveira

Miguel Oliveira mengaku bingung bagaimana menjelaskan emosinya menjelang akhir pekan MotoGP kandang terakhirnya di Portimao.

Pembalap 30 tahun ini telah berkarier di paddock Grand Prix sejak 2011, pindah ke MotoGP pada 2019, setahun sebelum Portimao masuk kalender.

Oliveira mendominasi MotoGP Portugal pertama di tahun 2020 bersama Tech3, meskipun kemenangannya diraih tanpa penonton karena pembatasan Covid.

Ia meninggalkan KTM dengan lima kemenangan MotoGP, tetapi tidak lagi naik podium selama musim-musim yang dirundung cedera bersama RNF/Trackhouse Aprilia dan, tahun ini, Pramac Yamaha.

Dengan juara dunia dua kali Superbike Toprak Razgatlioglu menggantikan Oliveira untuk tahun 2026, pembalap asal Portugal itu akan beralih haluan dan bergabung dengan tim pabrikan BMW.

“Ini spesial karena saya tahu ini mungkin balapan MotoGP terakhir saya di Portimao, tapi ini bukan terakhir kalinya saya balapan di Portimao,” ujar Oliveira tentang akhir pekan ini.

“Jadi saya bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskan emosi ini, karena ini bukan akhir, tapi mungkin terakhir kalinya saya balapan MotoGP di sana.

“Ini menambah perasaan spesial. Ini babak yang berbeda, tentu saja.”

Oliveira akan kembali ke Portimao untuk putaran kedua musim World Superbike 2026, diikuti dengan penampilan kandang lainnya di Estoril pada bulan Oktober.

“Rasanya bukan seperti pensiun,” tambahnya. “Rasanya tidak sepenuhnya seperti perpisahan. Saya tidak tahu apakah itu tidak realistis dari sisi saya atau tidak! Tapi begitulah rasanya. Jadi, sungguh aneh.”

Oliveira – yang memiliki finis terbaik kesembilan musim ini – berharap untuk tetap membuka peluang kembali ke MotoGP dengan menggabungkan tugas pengujian Aprilia dengan komitmennya di WorldSBK.

Namun, kesepakatan untuk membantu pabrikan Italia tersebut mempersiapkan diri menghadapi aturan mesin 850cc baru dan ban Pirelli belum tercapai.

Oliveira akan membalap dengan ban Pirelli di WorldSBK tahun depan, sebelum kejuaraan motor produksi beralih ke Michelin – pemasok ban MotoGP saat ini – pada tahun 2027.

Miguel Oliveira Menuju Balapan Kandang Terakhirnya di MotoGP
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

