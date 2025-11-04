Aprilia Umumkan Pengganti Jorge Martin untuk GP Portugal

Aprilia kembali menunjuk Lorenzo Savadori sebagi pengganti Jorge Martin untuk GP Portugal

Jorge Martin, Aprilia Factory Racing, 2025 Japanese MotoGP
Jorge Martin, Aprilia Factory Racing, 2025 Japanese MotoGP
© Gold and Goose

Aprilia kembali memanggil Lorenzo Savadori untuk menggantikan Jorge Martin yang cedera di MotoGP Portugal Grand Prix akhir pekan ini.

Juara dunia bertahan, Jorge Martin, absen sejak mengalami patah bahu dalam insiden dengan rekan setimnya Marco Bezzecchi di awal Sprint Race Grand Prix Jepang.

Martin telah pulih sejak operasi pada bahunya, dan proses rehabilitasi berjalan dengan baik.

Namun, Aprilia mengkonfirmasi minggu lalu Martin tidak akan berpartisipasi dalam putaran kedua dari belakang musim 2025 untuk fokus pada pemulihannya.

Dengan ini, Aprilia akan kembali menggantikannya dengan pembalap uji coba Lorenzo Savadori.

"Portimao adalah trek yang fantastis dan sangat khusus," kata Savadori.

“Banyak waktu telah berlalu sejak terakhir kali saya berkendara di sini, dan saya tidak sabar untuk kembali ke trek.

“Kami akan melanjutkan pekerjaan yang kami mulai di Australia, dan di Portugal kami akan terus mengembangkan motor.

"Kami datang dari dua hari positif pengujian pribadi di Jerez, di mana kami lebih lanjut memajukan program pengembangan."

Ini akan menjadi balapan akhir pekan ketiga Savadori berturut-turut dan balapan ke-12 musim ini, dengan Martin hanya berkompetisi dalam enam putaran karena empat cedera besar.

Savadori belum balapan di Portimao sejak 2022, sementara pada tahun 2021 dia mencetak poin setelah finis ke-14 di Grand Prix Portugis.

Aprilia menjalani akhir pekan yang berat di Grand Prix Malaysia terakhir kali, dengan hasil terbaiknya di urutan ke-10 lewat rookie Trackhouse Ai Ogura.

Tetapi Aprilia diharapkan untuk kembali ke bentuk pra-Sepang di Portugal, setelah menjadi kuat di sirkuit tahun lalu.

Maverick Vinales membawa marque ke kemenangan sprint, sementara Marco Bezzecchi memiliki podium di Portimao untuk kreditnya dari 2023 ketika dia menjadi pembalap VR46 Ducati.

"Saya cukup senang bisa kembali ke Portimao," kata Bezzecchi.

“Tahun lalu, kami balapan di sini di awal musim, jadi banyak waktu telah berlalu sejak kami berada di sini terakhir kali.

“Saya sangat menyukai trek ini dan saya menantikan untuk menanganinya lagi.

“Ini akan menjadi dua balapan yang penting. Kami akan mencoba melakukan pekerjaan yang baik dengan seluruh tim dan dengan Aprilia, bersenang-senang, dan menutup musim ini dengan cara sebaik mungkin.”

In this article

Aprilia Umumkan Pengganti Jorge Martin untuk GP Portugal
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Alex Marquez Menyambut Status Unggulan di MotoGP 2026
9m ago
Alex Marquez, 2025 Malaysian MotoGP
MotoGP News
Aprilia Umumkan Pengganti Jorge Martin untuk GP Portugal
58m ago
Jorge Martin, Aprilia Factory Racing, 2025 Japanese MotoGP
WSS News
Yamaha Pisah dari Evan Bros Racing, ke Mana Aldi Mahendra akan Melangkah?
1h ago
Can Oncu, Evans Bros Yamaha, 2025 Jerez World Supersport
MotoGP News
Thailand 'Rampungkan Negosiasi' untuk Tetap Menggelar MotoGP
7h ago
2025 Thai MotoGP
MotoGP News
Bastianini Berharap Menemukan Kebangkitan Kualifikasi di Portimao
19h ago
Enea Bastianini, 2025 Malaysian MotoGP

More News

MotoGP News
"Dari Menang ke DNF" - Fernandez Merasakan Fantastisnya MotoGP
19h ago
Raul Fernandez, 2025 Malaysian MotoGP
MotoGP News
Honda Berpotensi Kehilangan Konsesi Besar di Musim 2026
20h ago
Joan Mir, Honda Factory Racing, 2025 Malaysian MotoGP
F1 Feature
F1 GP Sao Paulo 2025: Bisakah Piastri Sudahi Momentum Buruknya?
03/11/25
Piastri's form has stuttered at the wrong time
MotoGP News
Honda Diyakini Bisa Mulai Bermimpi untuk Kemenangan MotoGP
03/11/25
Joan Mir, Honda Factory Racing, 2025 Malaysian MotoGP
MotoGP News
Gresini "Tidak Punya Plan B" saat Merekrut Marc Marquez di 2024
03/11/25
Marc Marquez, Gresini Ducati, 2024 Solidarity MotoGP