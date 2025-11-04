Aprilia Umumkan Pengganti Jorge Martin untuk GP Portugal

Aprilia kembali memanggil Lorenzo Savadori untuk menggantikan Jorge Martin yang cedera di MotoGP Portugal Grand Prix akhir pekan ini.

Juara dunia bertahan, Jorge Martin, absen sejak mengalami patah bahu dalam insiden dengan rekan setimnya Marco Bezzecchi di awal Sprint Race Grand Prix Jepang.

Martin telah pulih sejak operasi pada bahunya, dan proses rehabilitasi berjalan dengan baik.

Namun, Aprilia mengkonfirmasi minggu lalu Martin tidak akan berpartisipasi dalam putaran kedua dari belakang musim 2025 untuk fokus pada pemulihannya.

Dengan ini, Aprilia akan kembali menggantikannya dengan pembalap uji coba Lorenzo Savadori.

"Portimao adalah trek yang fantastis dan sangat khusus," kata Savadori.

“Banyak waktu telah berlalu sejak terakhir kali saya berkendara di sini, dan saya tidak sabar untuk kembali ke trek.

“Kami akan melanjutkan pekerjaan yang kami mulai di Australia, dan di Portugal kami akan terus mengembangkan motor.

"Kami datang dari dua hari positif pengujian pribadi di Jerez, di mana kami lebih lanjut memajukan program pengembangan."

Ini akan menjadi balapan akhir pekan ketiga Savadori berturut-turut dan balapan ke-12 musim ini, dengan Martin hanya berkompetisi dalam enam putaran karena empat cedera besar.

Savadori belum balapan di Portimao sejak 2022, sementara pada tahun 2021 dia mencetak poin setelah finis ke-14 di Grand Prix Portugis.

Aprilia menjalani akhir pekan yang berat di Grand Prix Malaysia terakhir kali, dengan hasil terbaiknya di urutan ke-10 lewat rookie Trackhouse Ai Ogura.

Tetapi Aprilia diharapkan untuk kembali ke bentuk pra-Sepang di Portugal, setelah menjadi kuat di sirkuit tahun lalu.

Maverick Vinales membawa marque ke kemenangan sprint, sementara Marco Bezzecchi memiliki podium di Portimao untuk kreditnya dari 2023 ketika dia menjadi pembalap VR46 Ducati.

"Saya cukup senang bisa kembali ke Portimao," kata Bezzecchi.

“Tahun lalu, kami balapan di sini di awal musim, jadi banyak waktu telah berlalu sejak kami berada di sini terakhir kali.

“Saya sangat menyukai trek ini dan saya menantikan untuk menanganinya lagi.

“Ini akan menjadi dua balapan yang penting. Kami akan mencoba melakukan pekerjaan yang baik dengan seluruh tim dan dengan Aprilia, bersenang-senang, dan menutup musim ini dengan cara sebaik mungkin.”