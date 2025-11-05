Bagnaia Mengkritik Dokumenter Sepang 2015 yang Dirilis MotoGP

Juara dunia MotoGP Francesco Bagnaia mempertanyakan keputusan Dorna untuk merilis dokumenter tentang Grand Prix Malaysia 2015, dengan klaim bahwa film tersebut "mendistorsi" "peran" beberapa pihak yang terlibat.

Hari Sabtu di Grand Prix Malaysia tahun ini menandai peringatan 10 tahun insiden kontroversial di Sepang antara Valentino Rossi dan Marc Marquez.

Semuanya berawal dari klaim Rossi bahwa Marquez mencoba menyabotase harapannya untuk meraih gelar juara, setelah apa yang ia rasa sebagai taktik mencurigakan di Grand Prix Australia sebelumnya.

Dampak dari peristiwa ini terus menghantui MotoGP sampai saat ini, dengan peringatan 10 tahunnya yang kembali menjadikannya sorotan.

Situs web resmi MotoGP merilis film dokumenter tentang balapan tersebut, di mana mereka berbicara dengan beberapa pembalap yang terlibat dan memutar ulang rekaman dari grand prix tersebut.

Namun Bagnaia, yang juga menuai kecaman di media sosial atas reaksinya di garasi Yamaha terhadap bentrokan antara Rossi dan Marquez saat itu, merasa film dokumenter itu kurang pantas.

Ia juga mengkritik keputusan untuk merilisnya pada 23 Oktober, yang merupakan peringatan kematian Marco Simoncelli di Sepang pada tahun 2011.

“Menurut saya, dalam banyak hal, para pembalap memiliki kepekaan bahwa keputusan yang diambil tidak relevan,” ujarnya di Sepang, setelah sebelumnya juga tidak senang dengan keputusan MotoGP melanjutkan balapan setelah kecelakaan mengerikan Moto3 antara Noah Dettwiler dan Jose Antonio Rueda.

“Bahkan ide untuk merilis film dokumenter itu, jika boleh disebut begitu, pada tahun 2015, menurut saya, kurang tepat.

“Peran-peran digambarkan agak terdistorsi. Saya tidak ingin membahasnya, tapi itu tidak pantas.

“Apalagi melakukannya di hari seperti Kamis, hari peringatan Sic [meninggalnya Marco Simoncelli].”

Bagnaia menambahkan bahwa ia diminta terlibat dalam film dokumenter tersebut, tetapi menolak karena merasa tidak pantas mengomentari insiden tersebut.

Meskipun merupakan anak didik Rossi, Bagnaia juga merupakan rekan setim Marquez di tim pabrikan Ducati dan secara aktif membela pembalap Spanyol itu ketika ia dicemooh oleh pendukung fanatik Italia.

“Saya ditanya tentang hal itu di awal tahun, dan saya bilang tidak pantas untuk membicarakannya.

“Mereka memasukkan [Andrea] Dovizioso, yang mengatakan dia tidak ingat apa-apa. Bahkan [Ayumu] Sasaki, yang tidak bisa berbuat apa-apa, kasihan sekali.”

Film dokumenter dari MotoGP tersebut juga patut dicatat karena tidak menampilkan Rossi atau Marquez untuk dimintai komentar.