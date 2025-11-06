Ducati Luncurkan Panigale V2 Edisi Marc Marquez dan Pecco Bagnaia

Ducati telah merilis dua edisi khusus Panigale V2 baru yang terinspirasi dari duet MotoGP Marc Marquez dan Francesco Bagnaia.

MM93, PB63 Ducati Panigale V2 S. Credit: Ducati.

Dua versi edisi khusus terbaru Ducati Panigale V2 telah diluncurkan, masing-masing didedikasikan untuk duet pabrikan Ducati di MotoGP: FFrancesco Bagnaia dan Marc Marquez.

Kedua motor ini mudah dibedakan, karena keduanya menampilkan livery yang terinspirasi dari desain yang dibuat oleh kedua pebalap tersebut.

Edisi Bagnaia hadir dengan desain 'camo' merah-hitam yang sama dengan helm dan nomornya di tahun 2025, sementara edisi khusus Juara Dunia MotoGP 2025 Marquez menampilkan angka 93 besar di fairing samping, mengingatkan pada Desmosedici yang dipakainya saat tes Barcelona pada tahun 2024 – pertama kalinya ia berada di trek sebagai pebalap pabrikan Ducati.

Keduanya juga memiliki nomor pebalap masing-masing di fairing depan.

Berbasis Panigale V2 S, yang telah digunakan kedua pebalap dalam latihan tahun ini, versi PB63 dan MM93 – demikian sebutan mereka – hadir dengan sejumlah komponen baru.

Ini termasuk velg aluminium tempa yang 1,5 kg lebih ringan daripada velg aluminium cor dan menurut Ducati mengurangi inersia sebesar 27 persen di depan dan 21 persen di belakang.

Terdapat juga peredam kemudi Ohlins yang dapat disesuaikan, stang jepit, pelat kemudi billet dengan nomor produksi yang tertera di atasnya, kaca depan yang lebih tinggi, dan pegangan tangan yang terinspirasi Desmosedici yang menurut Ducati "meningkatkan cengkeraman" dibandingkan motor standar.

Ducati belum mengumumkan harga untuk motor baru ini, tetapi mengatakan akan tersedia di dealer-dealer Eropa pada Maret 2026, di AS pada April 2026, dan di Jepang serta Australia mulai Juli 2026.

