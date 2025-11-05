Razgatlioglu Tetapkan Target untuk Debut Bulega di MotoGP

Toprak Razgatlioglu akan dengan seksama meliat aksi Nicolo Bulega sebagai pengganti di Portimao dan Valencia.

Toprak Razgatlioglu, Nicolo Bulega, 2025 Emilia-Romagna WorldSBK, parc ferme. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Toprak Razgatlioglu dan Nicolo Bulega hanya dipisahkan 13 poin di klasemen akhir World Superbike 2025, Razgatlioglu keluar sebagai yang teratas dalam pertarungan gelar yang terbaru sepanjang musim.

Pembalap Turki itu sudah mengamankan kepindahan ke MotoGP tahun depan, tapi justru Bulega - yang tahun depan bertahan di Superbike - lebih dulu mendapatkan debut MotoGP sebagai pengganti Marc Marquez yang cedera di tim Lenovo Ducati.

Razgatlioglu akan menyaksikan aksi Bulega saat dia menunggu kesempatannya untuk mengendarai Yamaha YZR-M1, dan berharap bahwa saingan Superbike-nya akan dapat bersaing untuk posisi di dalam 10 besar.

"Saya senang untuk Bulega, dia menjadi lebih baik setiap tahun, dan sekarang dia memiliki kesempatan besar di MotoGP," kata Toprak Razgatlioglu kepada WorldSBK.com di acara EICMA di Milan.

“Kami akan mengawasinya di dua balapan terakhir.

“Ducati sangat kuat, dan dia tidak terlihat buruk dalam tes. Saya harap dia menikmati mengendarai sepeda akhir pekan ini di Portimao dan Valencia.

“Saya berharap Bulega bisa berjuang untuk 10 besar di Portimao, dia sangat kuat di sana. Ducati adalah motor yang sangat kuat untuk trek itu.

"Saya harap dia melakukan pekerjaan dengan sangat baik karena ini sangat penting bagi WorldSBK."

Toprak juga dikonfirmasi akan melakoni tes privat dengan Yamaha YZR-M1 di Aragon pada akhir pekan di mana Bulega melakoni debut MotoGP-nya.

