Razgatlioglu akan Menguji Motor MotoGP Yamaha di Aragon

Toprak Razgatlioglu akan memulai karir barunya di MotoGP dengan tes Yamaha pribadi di Aragon pada hari Minggu dan Senin.

Sesi, yang dilaporkan oleh GPOne.com, akan menandai putaran pertama juara Superbike Dunia tiga kali di mesin MotoGP sejak 2023.

Setelah Aragon, Razgatlioglu kemudian akan berbagi trek dengan rival barunya di MotoGP - kecuali Marc Marquez yang cedera - untuk pertama kalinya pada tes pasca-musim di Valencia pada 18 November.

Namun, Aragon mungkin bukan satu-satunya waktu trek MotoGP 'ekstra' Razgatlioglu tahun ini.

Berbeda dari Honda yang tampknya akan kehilangan konsesi D mereka, Yamaha tampaknya akan tetap berada di rating terbawah, memberi mereka keistimewaan teknis termasuk tes privat dengan pembalap reguler.

Setelah tes Valencia, Crash.net mendapat informasi bahwa Razgatlioglu - yang akan bergabung dengan Pramac bersama Jack Miller - dapat dengan cepat kembali ke trek untuk tes privat lainnya, menjelang larangan musim dingin pada 1 Desember.

Larangan berakhir dengan Sepang Shakedown (29-31 Januari), yang mana semua pembalap Yamaha juga memenuhi syarat untuk hadir, diikuti dengan tes Sepang resmi dari 3-5 Februari.

Yamaha belum mengkonfirmasi bahwa mesin V4 barunya akan menggantikan inline-four yang ada untuk tahun 2026, dan mesin Razgatlioglu untuk tes Aragon - yang digelar pada akhir pekan yang sama dengan MotoGP Portugis - tidak jelas.

Bintang Turki itu terakhir kali menguji motor MotoGP pada awal 2023, juga dengan Yamaha, sebelum bergabung dengan BMW dan memenangkan dua gelar WorldSBK lagi.

Rival WorldSBK, Nicolo Bulega, akan lebih dulu mengungguli Toprak dalam hal lebih awal melakoni debut MotoGP setelah dipanggil untuk menggantikan Marc Marquez yang cedera di Portimao dan Valencia.

