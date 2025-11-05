Nicolo Bulega “Senang dan Gugup” Menjelang Debut MotoGP

Nicolo Bulega - yang menghabiskan enam tahun di Moto3 dan Moto2 sebelum secara spektakuler memulihkan karirnya yang terhenti di paddock WorldSBK - telah dipanggil untuk menggantikan juara Marc Marquez yang cedera di tim Ducati pabrik untuk dua putaran terakhir.

Meskipun Bulega tetap berada di WorldSBK untuk tahun 2026, dia juga akan mengambil tugas pengujian MotoGP bersama Michele Pirro dan dipandang sebagai pesaing utama untuk kursi balapan Desmosedici di era Pirelli baru mulai tahun 2027.

Pemalap Italia itu merasakan Ducati GP25 saat ini untuk pertama kalinya selama tes privat di Jerez Kamis lalu.

"Saya senang dan pada saat yang sama sedikit gugup tentang debut ini," kata Bulega. “Saya ingin menikmati momen ini tetapi juga melakukan pekerjaan dengan baik dengan seluruh tim.

“Saya tidak memiliki harapan dalam hal hasil; Saya ingin mulai mendapatkan kepercayaan diri dengan Desmosedici GP.

"Mari kita juga mempertimbangkan bahwa kita akan mengendarai trek yang sangat unik dan menuntut seperti Portimao."

Bulega menyelesaikan runner-up dalam balapan Portimao WorldSBK tahun ini, setelah meraih kemenangan di sirkuit selama kampanye World Supersport pemenang gelarnya tahun 2023.

Sementara Bulega melakukan debut kelas utamanya, juara WorldSBK tiga kali yang baru dinobatkan Toprak Razgatlioglu juga akan berada di trek akhir pekan ini - menguji motor MotoGP di Aragon menjelang kepindahannya ke Pramac Yamaha pada tahun 2026.

Razgatlioglu mengatakan dia berharap Bulega dapat bertarung untuk 10 besar pada debutnya di MotoGP.

"Bulega sangat kuat [dan] Ducati adalah motor yang sangat kuat untuk trek itu," kata bintang Turki, yang debut balapannya sendiri ditetapkan untuk pembuka musim MotoGP Thailand 2026.

"Saya harap dia melakukan pekerjaan dengan sangat baik karena ini sangat penting bagi WorldSBK.”