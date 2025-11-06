Shoei Merilis Replika Helm Super-Langka Milik Marc Marquez

Shoei telah merilis replika helm Marc Marquez edisi terbatas untuk merayakan gelar MotoGP 2025 miliknya.

Marc Marquez, 2025 MotoGP Japanese Grand Prix, cooldown lap. Credit: Gold and Goose.
Marc Marquez, 2025 MotoGP Japanese Grand Prix, cooldown lap. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Shoei merayakan kemenangan gelar MotoGP ketujuh Marc Marquez dengan merilis helm replika edisi terbatas.

Marquez meraih gelar juara dunia 2025 di Motegi, menandai gelar juara pertamanya sejak 2019 dan gelar pertamanya bersama Ducati, di tahun pertamanya bersama tim pabrikan Bologna tersebut.

Perjalanan Marquez untuk kembali ke puncak MotoGP setelah beberapa cedera dan operasi yang dialaminya antara tahun 2020 dan 2022, serta kepindahannya dari tim Repsol Honda di akhir tahun 2023 sebelum akhirnya bergabung dengan Ducati Lenovo Team pada tahun 2025, menyebabkan frasa "More Than a Number" dikaitkan dengan gelar juara 2025, gelar kesembilan Marquez di semua kelas.

Teks tersebut muncul di helm kejuaraan yang dipakainya pada cooldown lap di Motegi, dan replika itu yang akan dibuat Shoei tersedia bagi publik.

Meskipun desain helm Marquez tidak pernah absen dari lini produk Shoei selama 12 tahun terakhir ia berkiprah di MotoGP, tidak ada satu pun helm yang dibuat sebelum ini yang merupakan replika persis.

Sebagai perbandingan, helm-helm ini hadir dengan desain yang sama persis dengan yang diperkenalkan Marquez di Jepang, lengkap dengan stiker visor dan logo sponsor.

Hanya diproduksi sebanyak 93 unit, masing-masing helm edisi khusus ini tersedia secara eksklusif dalam ukuran medium, diberi nomor tersendiri, dipajang dalam kotak pajangan, dilengkapi kotak peringatan dan sarung tangan penanganan teknis, serta ditandatangani langsung oleh Marc Marquez sendiri.

Helm-helm ini juga akan dilengkapi dengan sertifikat keaslian yang ditandatangani oleh Shoei, Marquez, dan Dave Designs.

Tentu saja, eksklusivitas ini memiliki harga: tepatnya €6.999, atau sekitar £6.100.

Jadi, ini bukan hadiah Natal yang akan Anda beli dan langsung puas dengan jawaban standar "Ya, memang bagus".

Sejujurnya, meskipun Anda membelinya sekarang, helm tersebut baru akan tiba pada akhir Desember; pengirimannya baru akan dilakukan antara 15 Januari dan 30 April 2026.

