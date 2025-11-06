Bulega Anggap WorldSBK "Sekolah yang Lebih Baik" untuk MotoGP

Nicolo Bulega yakin WorldSBK memberikan "persiapan yang lebih baik" untuk MotoGP dibandingkan Moto2, meskipun terdapat "perbedaan yang sangat besar" antara superbike produksi massal dan prototipe Grand Prix.

Bulega, yang akan menjalani debut MotoGP akhir pekan ini di Portimao menggantikan juara dunia Marc Marquez yang cedera di tim pabrikan Ducati, telah membalap di kedua kategori tersebut.

Pembalap Italia itu menghabiskan tiga tahun yang sulit di Moto2 sebelum memulihkan kariernya di World Supersport, di mana ia meraih gelar juara dunia pada tahun 2023.

Hal itu memberinya promosi ke WorldSBK bersama Ducati, di mana ia finis di posisi kedua setelah Toprak Razgatlioglu dan BMW selama dua musim terakhir.

Razgatlioglu akan bergabung dengan MotoGP bersama Pramac Yamaha pada tahun 2026, sebelum Bulega akan menjalani debutnya di putaran Portimao dan Valencia.

Namun, dengan kurang dari 30 lap menggunakan Desmosedici selama tes yang basah di Jerez, Bulega mengakui bahwa kelas premier merupakan lompatan besar.

“Saya rasa tidak ada satu hal istimewa yang berbeda, tetapi sedikit dari semuanya: rem karbon, perangkat peninggi pengendaraan, mesin yang lebih cepat, begitu pula sasis dan ban. Jika digabungkan, ini adalah perbedaan yang luar biasa,” ujar Bulega kepada situs web resmi MotoGP.

“Ini adalah level tertinggi motor, jadi saya juga harus banyak belajar di garasi selama dua akhir pekan ini.”

Jack Miller adalah satu-satunya pembalap di grid MotoGP saat ini yang belum pernah membalap di kelas Moto2.

Hal itu akan berubah musim depan ketika Razgatlioglu pindah dari WorldSBK untuk bergabung dengan pembalap Australia itu di Pramac Yamaha.

Bulega berpendapat bahwa WorldSBK menawarkan tandingan yang lebih dekat dengan mesin MotoGP daripada kelas Moto2 yang ditenagai Triumph 765cc.

“Saya pikir Superbike sangat bagus untuk mengajarkan banyak hal, untuk mempersiapkan Anda menghadapi MotoGP,” kata Bulega. “Saya pikir Superbike lebih baik daripada Moto2 dalam mempersiapkan Anda menghadapi MotoGP.

“Karena di Superbike, Anda memiliki lebih banyak perangkat elektronik. Jadi Anda mulai mempelajari sesuatu untuk MotoGP.

“Tenaga motornya juga jauh lebih besar daripada Moto2, jadi Anda jauh lebih dekat dengan MotoGP dari segi mesin.

“Anda mencoba belajar mengendarai motor dengan kecepatan dan bobot yang hampir sama saat mengerem, mirip dengan MotoGP.

“Jadi saya pikir Superbike adalah sekolah yang lebih baik, untuk MotoGP, daripada Moto2.”

Berbicara soal ekspektasinya sendiri akhir pekan ini, Bulega, 26 tahun, mengatakan: "Saya akan memanfaatkan akhir pekan ini hanya untuk mencoba mendapatkan pengalaman dan bersenang-senang di atas motor."

Pembalap Italia itu juga akan mengambil tugas sebagai penguji Ducati MotoGP musim depan, bersamaan dengan WorldSBK, untuk membantu pabrikan mempersiapkan era 850cc/Pirelli 2027.