Alex Marquez Merasa Bisa Ambil Risiko Lebih di GP Portugal

Alex Marquez mengatakan dia bisa balapan tanpa tekanan di Portugal sekarang tujuan utamanya di MotoGP telah tercapai.

Alex Marquez, Gresini Ducati, 2025 Portuguese MotoGP
Alex Marquez mencatatkan rekor bersejarah 1-2 untuk keluarga Marquez di Grand Prix Malaysia terakhirnya, ketika ia memastikan posisi runner-up klasemen kejuaraan.

Pebalap berusia 29 tahun itu kemudian menutup akhir pekan dengan kemenangan dominan di grand prix tersebut sehingga total kemenangannya musim ini menjadi tiga.

Menjelang Grand Prix Portugal akhir pekan ini, Marquez mengatakan ia mampu mengambil lebih banyak risiko di dua putaran terakhir, tetapi memandang balapan mendatang sebagai awal persiapannya untuk tahun 2026.

“Tekanannya berkurang, karena tidak ada yang bilang saya favorit! Terlepas dari candaannya, saya tak sabar untuk memulai akhir pekan ini,” ujarnya pada hari Kamis di Portimao. “Semua pembalap ingin menyelesaikan musim dengan baik, dengan perasaan yang baik.

“Jadi, inilah cara kami menghadapi akhir pekan, memberikan yang terbaik, dan terutama setelah menjadi runner-up tahun 2025, saya bisa kembali membalap dengan sedikit lebih leluasa, membuat segalanya menjadi lebih baik.

"Jadi, saya akan berusaha sebaik mungkin. Memang benar Portimao treknya cukup menantang. Anda membutuhkan feeling yang baik dengan motor untuk menaklukkan perubahan ketinggian dan tikungan cepat."

Ditanya apakah ada target lain yang ingin ia raih di tahun 2025, pebalap Gresini itu bercanda: "Ya, menangkan dua balapan lagi.

"Tidak, maksud saya, mengakhiri musim dengan perasaan yang baik, dengan cara yang baik, memulai persiapan untuk '26 akan dilakukan di dua balapan ini dan di Valencia.

"Jadi, itulah yang akan kami upayakan, untuk tetap di sana, untuk tetap solid, untuk tidak membuat kesalahan.

"Memang benar kami bisa mengambil beberapa risiko karena kami tidak berambisi meraih apa pun di kejuaraan.

"Jadi, yang perlu kami lakukan adalah menikmati akhir pekan dan memberikan yang terbaik."

