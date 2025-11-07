MotoGP "Kehilangan Kredibilitasnya" atas Laporan Insiden Moto3

Francesco Bagnaia mengecam MotoGP atas cara mereka melaporkan kondisi kedua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan mengerikan Moto3 Malaysia, sedemikian rupa bahkan dianggap sudah kehilangan kredibilitasnya.

Jose Antonio Rueda dan Noah Dettwiler terlibat dalam insiden mengerikan di lap Sighting Lap menjelang Grand Prix Moto3 Malaysia dua minggu lalu.

Keduanya menerima bantuan medis di lintasan sebelum dipindahkan dengan ambulans udara ke rumah sakit di Kuala Lumpur.

Sementara Rueda selamat dengan patah tulang tangan dan gegar otak, kondisi Dettwiler jauh lebih serius dengan laporan bahwa ia berada dalam kondisi kritis sampai beberapa hari setelah kecelakaan.

Keduanya kini telah melewati masa kritis, dengan Dettwiler dinyatakan aman untuk dipulangkan ke Swiss.

Namun, beberapa hari setelah insiden, terungkap bahwa kedua pebalap mengalami henti jantung dan dirawat di tempat kejadian.

Saat itu, dalam siaran langsung, MotoGP menyatakan bahwa kedua pebalap dalam keadaan sadar.

Kabar terbaru MotoGP mengenai Rueda beberapa jam kemudian juga tidak menyebutkan adanya henti jantung.

Menyikapi berita bahwa kedua pebalap mengalami serangan jantung, Bagnaia - yang dari awal sudah sangat kritis terhadap keputusan untuk tetap menggelar balapan Moto3 - menganggap MotoGP sudah kehilangan kredibilitasnya atas apa yang terjadi di Sepang.

"Ada desakan untuk mengumumkan bahwa semuanya baik-baik saja, tetapi kenyataannya tidak demikian," ujarnya pada hari Kamis di Portugal.

"Beberapa menit setelah kecelakaan, diketahui bahwa kedua pembalap sadar, tetapi kemudian diketahui bahwa mereka mengalami masalah serius.

"Ketika seorang pembalap mengalami henti jantung, situasinya serius; itu adalah hilangnya kredibilitas.

"Menurut saya, balapan Moto3 seharusnya tidak terjadi.

"Akan ada komisi keselamatan pada hari Jumat, dan kami tentu akan meminta agar keputusan tertentu dibuat dengan lebih tenang."

Sejumlah pebalap MotoGP di Malaysia menyuarakan hal senada dengan Bagnaia terkait keputusan untuk tetap berlaga di Moto3 pasca kecelakaan tersebut.

